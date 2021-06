Zaskakująco dobra szczoteczka Oclean X Pro Elite teraz w świetnej promocji

Inteligentna szczoteczka w dobrej cenie.

Lato wyprzedaży w AliExpress to świetna okazja by kupić dobry sprzęt w okazyjnych cenach. Dzisiaj taką okazję przygotowała firma Oclean. Nie tylko kupimy ich najnowszą szczoteczkę soniczną w super cenie, ale możemy też zgarnąć gratisy przy okazji.Zanim przejdziemy to prezentacji sprzętu, pragniemy Wam przedstawić listę kodów rabatowych, które można wykorzystać na platformie AliExpress.Pierwszym, co zwraca uwagę w wypadku X Pro Elite jest jej kultura pracy. Inaczej mówiąc, szczoteczka jest bardzo cicha. Urządzenie korzysta z autorskiej technologii, które redukuje poziom hałasu poniżej. Można to porównać do szeptu.Inteligentna szczoteczka Oclean jest nie tylko bardzo cicha, ale także świetnie czyści zęby. Jak podaje producent, X Pro Elite jest w stanie usunąć 300% więcej płytki nazębnej niż standardowa szczoteczka. Ten imponujący wynik jest osiągnięty dzięki kilu czynnikom. Bezszczotkowy silnik z technologią lewitacji magnetycznej osiąga prędkość, co zapewnia odpowiednią "moc" do czyszczenia jamy ustnej. Diamentowe włosiezapewnia do 15% większą skuteczność czyszczenia. Wychylenie główki rozszerzono do 6mm co zwiększyło skuteczny obszar czyszczenia.Warto również pochwalić Oclean X Pro za jej czas pracy. W pełni naładowana szczoteczka może pracować do. Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że X Pro naładujemy bezprzewodowo do pełna wOclean X Pro Elite może się także pochwalić kolorowym ekranem dotykowym. Podczas mycia zębów szczoteczka zbiera o nas dane, które następnie wyświetla na ekranie. Pokazuje on nam tzw. „martwe pola” czyli miejsca, które pomijamy podczas szczotkowania oraz ogólną ocenę skuteczności mycia zębów. Dzięki temu dostajemy informacje co jeszcze możemy poprawić. Szczoteczkę możemy także sparować z, która pokaże nam szczegółowe informacje nt. naszych nawyków mycia zębów.mamy okazję kupić superinteligentną szczoteczkę soniczną Oclean X Pro Elite za $51.99 czyli ok. 197 zł. Towar wysyłany z magazynu w Polsce.Jak już wspomnieliśmy, sklep przygotował także kilka gratisów, które bedą rozdawane szczęśliwym nabywcom szczoteczki. Oto lista: