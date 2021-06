Lenovo Legion 5 z RTX z serii 30 i usługą Premium Care w standardzie już w Polsce

Nowość w polskich sklepach.

Nowy Lenovo Legion 5 już w Polsce

Trochę musieliśmy poczekać, ale wygląda na to, że było warto. Firma Lenovo poinformowała o wprowadzeniu do polskich sklepów swojego najnowszego laptopa dla graczy. Lenovo Legion 5 szóstej już generacji debiutuje z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 30 oraz procesorami AMD Ryzen z flagowym AMD Ryzen 7 5800H na czele. Co więcej, w cenie zawarta jest przydatna usługa Premium Care.Lenovo Legion 5 to sprzęt wyposażony w nową, 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) lub WQHD (2560x1440 pikseli) - do wyboru. Jej jasność sięga 300 nitów, a częstotliwość odświeżania obrazu w zależności od wariantu wynosi 120 lub 165 Hz. Ponadto, producent chwali się, iż wyświetla 100% przestrzeni barwowej sRGB.