Roboty sprzątające w wyśmienitych cenach. Ostatnia szansa na zakup

Zanim przejdziemy to prezentacji sprzętu, pragniemy Wam przedstawić listę kodów rabatowych, które można wykorzystać na platformie AliExpress.



1. Robot Xiaomi Mijia 1C

Producent wyposażył robota w czujniki żyroskopowe i optyczne, co pozwala mu sprawnie poruszać się po mieszkaniu. 1C posiada funkcję inteligentnego mapowania – urządzenie samo rozpoznaje przeszkody i na bieżąco aktualizuje informacje, dzięki którym w razie potrzeby zmienia swoją trasę. Robot pracuje bardzo cicho – generowane przez niego dźwięki nie przekraczają 60 dB.







2. Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mijia 3H

Oczyszczacz może pochwalić się wydajnością na poziomie 380 m³/h. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz OLED, który pokazuje informacje o trybie pracy oraz poziome stężenia PM2.5.







3. Robot ROIDMI EVE Plus

Elementem wyróżniającym tego robota jest stacja ładująca za specjalnym zbiornikiem na kurz. Po zakończonym odkurzaniu, kurz jest automatycznie zasysany z robota do pojemnika. To oczywiście podnosi komfort sprzątania, gdyż nie musimy już własnoręcznie opróżniać zbiornika. Stacja ładująca wyposażona jest w dotykowy ekran LED, który oprócz tego, że pokazuje stan naładowania robota to oferuje także funkcję dezodoryzacji i sterylizacji pojemnika z kurzem. Program potrzebuje ok. 30 minut by pozbyć się potencjalnie nieprzyjemnych zapachów.



Tegoroczna Lato wyprzedaży na AliExpress trwa dalej, a my przygotowaliśmy dla Was dzisiaj zestawienie produktów z kategorii małe AGD. Znajdziemy tu oferty na sprzęty od firm takich jak Xiaomi, ROIDMI, ILIFE czy Roborock. Warto przypomnieć, że oferty będą obowiązywać tylko do piątkowego poranka, 25 czerwca do godz. 9:00.

ROIDMI EVE Plus może także pochwalić się dużą mocą ssania. Mamy tu do czynienia z mocą na poziomie 2700 Pa, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Zbiornik na kurz ma pojemność 300 ml, ale do dyspozycji oddano nam także duży worek znajdujący się w stacji ładującej, który pomieści aż 3 litry nieczystości zebranych z podłóg.





ROIDMI EVE Plus może także pochwalić się dużą mocą ssania. Mamy tu do czynienia z mocą na poziomie 2700 Pa, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Zbiornik na kurz ma pojemność 300 ml, ale do dyspozycji oddano nam także duży worek znajdujący się w stacji ładującej, który pomieści aż 3 litry nieczystości zebranych z podłóg.



4. Robot ILIFE L100

Robot rozwija w pełni skrzydła po sparowaniu z dedykowaną aplikacją na smartfony. Aplikacja daje nam dostęp do wielu opcji. M.in. pozwala nam regulować poziom wody, zaplanować harmonogram, ustawić strefy sprzątania w mieszkaniu, wybrać tryby pracy urządzenia i wiele innych. Robot obsługuje także polecenia głosowe - możemy wybrać spośród 16 dostępnych języków, w tym język polski. Robot poinformuje nas np. o niskim stanie baterii i samoczynnie wróci do stacji dokującej by podładować akumulator.



Robot rozwija w pełni skrzydła po sparowaniu z dedykowaną aplikacją na smartfony. Aplikacja daje nam dostęp do wielu opcji. M.in. pozwala nam regulować poziom wody, zaplanować harmonogram, ustawić strefy sprzątania w mieszkaniu, wybrać tryby pracy urządzenia i wiele innych. Robot obsługuje także polecenia głosowe - możemy wybrać spośród 16 dostępnych języków, w tym język polski. Robot poinformuje nas np. o niskim stanie baterii i samoczynnie wróci do stacji dokującej by podładować akumulator.



ILIFE L100 wyposażono w szereg czujników, które mają na celu zapobiegać kolizjom i upadkom z wysokości. Zbiornik na kurz został zaprojektowany tak by zmaksymalizować dostępną przestrzeń dzięki wydajnemu filtrowi, który wyłapuje mikrocząsteczki z powietrza.



5. Robot ILIFE A80 Plus

Robot ILIFE A80 Plus korzysta z mocy ssania na poziomie 600 Pa podczas sprzątania podłogi. Jednak gdy wjedzie na dywan, ta moc jest automatycznie zwiększona do 1000 Pa by dokonać dokładnego czyszczenia. Urządzeniem możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, gdzie mamy możliwość ustawienia harmonogramu sprzątania.







ILIFE A80 Plus wyposażony jest w sensory, które pomagają mu wykryć przeszkody i spadki, które przekraczają 80 mm (np. schody). Robot jest także w stanie jednocześnie sprzątać i mopować podłogę dzięki zbiornikowi na kurz połączonemu z pojemnikiem na wodę.



6. Robot Roborock S7

Cechą wyróżniającą Roborock S7 od swoich poprzedników jest nowa funkcja nazwana sonicznym mopowaniem. Robot wibruje mopem 3000 razy na minutę. Przekłada się to na dokładniejsze czyszczenie. S7 korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznywania dywanów. Robot podczas sprzątania skanuje mieszkanie. Gdy wykryje dywan, pozwoli nam zdecydować czy ma go wyczyścić czy zignorować. Robot automatycznie podniesie mopa na wysokość 0,5 cm bez przerywania sprzątania, gdy zbliży się do wykładziny dywanowej.



Robot ILIFE A80 Plus korzysta z mocy ssania na poziomie 600 Pa podczas sprzątania podłogi. Jednak gdy wjedzie na dywan, ta moc jest automatycznie zwiększona do 1000 Pa by dokonać dokładnego czyszczenia. Urządzeniem możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, gdzie mamy możliwość ustawienia harmonogramu sprzątania.

ILIFE A80 Plus wyposażony jest w sensory, które pomagają mu wykryć przeszkody i spadki, które przekraczają 80 mm (np. schody). Robot jest także w stanie jednocześnie sprzątać i mopować podłogę dzięki zbiornikowi na kurz połączonemu z pojemnikiem na wodę.

Cechą wyróżniającą Roborock S7 od swoich poprzedników jest nowa funkcja nazwana sonicznym mopowaniem. Robot wibruje mopem 3000 razy na minutę. Przekłada się to na dokładniejsze czyszczenie. S7 korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznywania dywanów. Robot podczas sprzątania skanuje mieszkanie. Gdy wykryje dywan, pozwoli nam zdecydować czy ma go wyczyścić czy zignorować. Robot automatycznie podniesie mopa na wysokość 0,5 cm bez przerywania sprzątania, gdy zbliży się do wykładziny dywanowej.