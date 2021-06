Drony i akcesoria komputerowe na letniej wyprzedaży AliExpress. Sprawdź te kupony

Okazje godne uwagi.

Promocje na elektronikę użytkową na AliExpress

Zabawki i gadżety z AliExpress w dobrych cenach

Kupony na AliExpress ważne od 21 do 26 czerwca

Jeszcze do 26 czerwca potrwa Letnia wyprzedaż na AliExpress , a my każdego dnia publikować będziemy dostępne na niej interesujące produkty, sprzedawane w kuszących cenach. Dziś pod lupę bierzemy popularne kategorie związane z dronami oraz elektroniką użytkową. Na samym dole wpisu publikujemy ponadto kupony rabatowe, przygotowane specjalnie dla czytelników naszego serwisu.Przeceny na AliExpress obowiązują w praktycznie wszystkich kategoriach, ale Waszym największym zainteresowaniem cieszyła się będzie zapewne elektronika użytkowa . W tym miejscu możecie liczyć na rabaty sięgające nawet 60%. Gimbale, zestawy narzędzi, głośniki Bluetooth, słuchawki, okablowanie, wideorejestratory samochodowe i cała masa innych urządzeń sprzedawana jest tam w przystępnych cenach. Sprawdźcie sami.Zarówno młodsze dzieci, jak i te liczące sobie nawet ponad 30 wiosen dzieci powinny odwiedzić stronę wyprzedaży przedmiotów z kategorii zabawki i hobby . Sięgającymi nawet 70% obniżkami cen objęto drony, zdalnie sterowane samochody, modele aut, przeróżne klocki oraz tysiące godnych uwagi zabawek.Poniżej podrzucamy kilka propozycji gadżetów, które mogą Wam się spodobać lub zainspirować do poczynienia innych zakupów. Pamiętaj, że ich ceny jeszcze mocniej obniżysz dzięki opublikowanym przez nas niżej kuponom.Chcesz sprawić sobie drona, ale nie chcesz wydawać fortuny? Zainteresuj się tanim i dobrze ocenianym dronem XKJ. Wersja bez kamery kosztuje ok. 61 złotych , a wariant z kamerą 4K to wydatek rzędu 129 złotych. Sprzęt wysyłany jest w ciągu trzech dni z Polski.XKJ E88 Pro to łatwy w pilotażu dron, który wyceniono na 62 złote w wersji bez kamery. Jeśli z jakiegoś powodu pragniesz rejestrować loty, zainteresuj się nieco droższym wariantem za 115 złotych z kamerą 1080P lub jeszcze droższym z kamerą 4K.JINHENG XT6 to jeden z najmniejszych i najtańszych składanych dronów z kamerą 4K na pokładzie. Wysyłany z Polski kosztuje 112 złotych , przed zaaplikowaniem naszych kuponów.Tani dron do nauki pilotażu z Chin sprowadzisz już za 59 złotych . Mowa o Dron Riche V4 pozbawionym kamery. Modele wysyłane z Polski są nieco droższe i dostępne w edycjach z nawet dwoma kamerami na pokładzie.Oto propozycja drona ze zintegrowanymi osłonami na śmigła, zapobiegającymi zarówno uszkodzeniu tej cennej części pojazdu, jak i... ciała pilota lub postronnych obserwatorów. V8 jest wytrzymały i wyposażony w światła pomagające określić jego położenie w przestrzeni. Cena najtańszego modelu wysyłanego z magazynu w Polsce to ok. 100 złotych Przed Wami lubiany hub marki Ugreen w kilku różnych wersjach. W zależności od potrzeb możecie wybierać pomiędzy edycjami ze złączami USB-A, VGA, RJ45, jack 3.5 mm, gniazdem kart SD/TF, czy nawet PD. Ceny startują od 44 złotych Baseus to marka popularniejsza od Ugreen, w związku z czym wiele osób może preferować jej rozwiązania. W tym przypadku mamy do czynienia z nieco droższym, bowiem kosztującym od 67 złotych wzwyż hubem, oferującym złącza PD 100 W, USB-A 3.0, HDMI, RJ45 oraz czytniki kart pamięci SD i TF.Tani monitor od Xiaomi? Proszę bardzo. Ten model zamówisz z Hiszpanii, z dostawą w ciągu 7 dni. Estetyczny wygląd, cienkie ramki i matryca IPS zaskarbią sobie sympatię niejednego użytkownika. Do ceny na poziomie 536 złotych należy doliczyć ok. 18 złotych kosztu wysyłki.Jeśli w najbliższym czasie planujesz zakupy na AliExpress, koniecznie skorzystaj z poniższych kuponów rabatowych. Wszystkie są ważne do godz. 8:59, 26 czerwca.Źródło: mat. własny