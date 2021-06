Nie przegap: bezprzewodowy odkurzacz Redkey F10 w rekordowo niskiej cenie

I to jest okazja.

Trwa Letnia wyprzedaż na AliExpress. Wiemy, że czytelnicy naszego serwisu lubią robić tam zakupy, w związku z czym trzymamy rękę na pulsie i wyszukujemy dla Was interesujące promocje. Jedna z nich dotyczy zbierającego bardzo pozytywne recenzje bezprzewodowego odkurzacza Redkey F10. Można go kupić za ok. 674 złote Redkey F10 to odkurzacz bezprzewodowy z silnikiem o mocy 400 W, który według deklaracji producenta pozwala zasysać (ssanie do 23 kPa) nawet 99,97% cząsteczek kurzu. W tej cenie miłym zaskoczeniem jest obecność obrotowej turboszczotki zwiększającej skuteczność czyszczenia podłóg i dywanów, a także LED-ów doświetlających przestrzeń przed szczotką.

Kupony na AliExpress ważne do 26 czerwca

LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress

- $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress INSTALKIATO - $6 przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników

- $6 przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników OBLEDNE3 - $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE10 - $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE20 - $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

Źródło: RedkeyKażdy bez wyjątku doceni bajecznie prosty montaż, łatwy w obsłudze mechanizm wyciągania szczotki oraz wymiennej baterii, czy też trójwarstwowy filtr, którego elementy można myć pod wodą. Pojemnik na nieczystości ma aż 600 mililitrów, dzięki czemu nie trzeba go bardzo często opróżniać. Gdy już zajdzie taka potrzeba, zabrudzenia da się usunąć bezkontaktowo, co spodoba się chociażby alergikom.W ramach obowiązującej na AliExpress promocji, odkurzacz bezprzewodowy Redkey F10 da się kupić w doskonałej cenie 151.99 dolarów (zamiast 249,99$), czyli- i to z wysyłką z Polski! Pamiętaj, aby w koszyku podać kod zniżkowy:Oczywiście do kwoty tej nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby cenę obniżyć jeszcze mocniej za pomocą kuponów, aktywnych do 26 czerwca.Co istotne, w trakcie trwającej do 26 czerwca letniej wyprzedaży zostanie losowo wybranych pięciu kupujących odkurzacz Redkey F10, którzy drugi egzemplarz urządzenia dostaną za darmo. 100 losowo wybranych kupujących otrzymana inteligentną elektryczną szczoteczkę do zębów.Poniżej publikujemy kupony na AliExpress, które obniżają ceny produktów aż do końca wyprzedaży, trwającej do 26 czerwca.Źródło: mat. własny