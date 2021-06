realme GT vs Xiaomi Mi 11i - zwycięzca może być tylko jeden (porównanie)

Który chińczyk wygrał?





realme GT sporo namieszał na rynku. Nie chodzi tu tylko o wygląd, choć niewątpliwie on też robi wrażenie. Najważniejsza jest tu wydajność - wbudowany Snapdragon 888 i szybkie pamięci zrobiły tu robotę. I to na tyle dużą, że najbogatsza wersja 12/256 GB jest obecnie najszybszym smartfonem na świecie (wg rankingu AnTuTu). Jego bezpośredni rywal to na przykład Xiaomi Mi 11i, który, podobnie jak realme GT, został pokazany światu w marcu tego roku.



Każdy smartfon prezentuje nieco inny nurt. Aż grzech ich nie porównać - potencjalny kupujący może mieć ciężki orzech do zgryzienia. A my jesteśmy tu po to, żeby Wam w takich momentach pomóc ;)



Wyścigowe auto kontra fortepian

realme GT ma nieco bardziej dynamiczny wygląd. Kontrast żółtej, wegańskiej skóry i czarnego paska ciągnącego się pionowo od wysepki fotograficznej przyciąga oko. Chwalę sobie również zastosowane materiały i spasowanie - realme GT wykonano wprawdzie z tworzyw sztucznych i nie ma się do czego przyczepić - spasowanie jest na najwyższym poziomie. Z tyłu mamy skórkę i plastikowy pasek, a po bokach tworzywo sztuczne pomalowane błyszczącym plastikiem.





Foto: własne



Xiaomi Mi 11i wygląda już nieco klasyczniej, zwłaszcza w czarnej wersji. Z tyłu mamy szkło w kolorze obsydianu. Ramka natomiast, podobnie jak w realme, jest plastikowa. Jest matowa, z wyjątkiem górnej i dolnej powierzchni. Podoba mi się też jej zagięcie na przyciskach głośności. Zwrócę też uwagę na charakterystyczną wysepkę fotograficzną, która jest kompletnie inna w porównaniu z realme GT.



Xiaomi Mi 11i, podobnie jak realme GT, jest zaskakująco lekki (GT - 186 gramów, Mi 11i - 196 gramów). To spora zaleta obu modeli. realme GT jest dodatkowo nieco mniejszy.



Pod względem ekranów idą łeb w łeb

Zarówno w realme GT, jak i Xiaomi Mi 11i znajdziemy Super AMOLED-y. Oba są w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością 120 Hz. Oferują także podobną jakość obrazu. Mi 11i jest odrobinkę jaśniejszy, jednak różnica jest pomijalna. Tak jak pisałem wyżej, przekątna ekranu jest trochę krótsza, dzięki czemu lepiej leży w ręce (6,43 cala vs 6,67 cala).



Foto: własne



Duże różnice widać jeśli chodzi o możliwości konfiguracji. Zarówno realme jak i Xiaomi umożliwiają włączenie trybu ciemnego czy przestrzeni kolorów, jednak w Mi 11i użytkownik może także ręcznie ustawić udział poszczególnych barw RGB, zmianę nasycenia, kontrastu, współczynnika gamma i innych. Jest to miły dodatek, choć nie spotkałem nikogo, kto rzeczywiście by z tego korzystał.



Foto: własne



realme GT wiedzie prym w wydajności

Jak już pisałem w recenzji, realme GT jest obecnie jednym z najszybszych modeli na rynku. Jest to możliwe m.in. dzięki zaimplementowaniu Snapdragona 888. Xiaomi Mi 11i otrzymał jednak tę samą jednostkę. Jak więc wypadają względem siebie?



Oba smartfony to urządzenia z najwyższej półki i zdecydowanie widać to w działaniu. Na pozór sprawują się tak samo, choć przy bezpośrednim zetknięciu urządzeń uwidaczniają się pewne różnice.



Foto: własne



realme GT zdaje się działać szybciej. Po części jest to zasługa dobrej optymalizacji - czuć, że system jest lekki i działa nieco sprwniej. Zaznaczę, że oba telefony testowałem w wersji z 8 GB RAM-u. Jest więc sprawiedliwie.



Co do suchych testów, to w AnTuTu realme GT otrzymał 806640 punktów, natomiast Xiaomi Mi 11i 778087 punktów. Różnica wynosi - 28 553 punktów . Sądzę, że odpowiada za to wspomniana optymalizacja i zainstalowana porządna komory parowa do odprowadzania ciepła z procesora i innych podzespołów. Dzięki temu GT nie jest tak narażony na throttling temperaturowy.



Zobacz również: realme GT - testujemy smartfona z wyścigowym duchem (recenzja)



Temperaturę sprawdziłem organoleptycznie. Oba smartfony zauważalnie się nagrzały, jednak wydaje mi się, że Xiaomi Mi 11i okazał się nieco cieplejszy. Wskazania AnTuTu sugerują wyrównany poziom (45 stopni w GT vs 45,9 stopnia w Mi 11i), jednak smartfony zostały wykonane z nieco innych materiałów, co na pewno wpływa na subiektywne odczucie temperatury.



realme GT i Xiaomi Mi 11i - który robi lepsze zdjęcia?

Tutaj jest sporo różnic. realme GT został wyposażony w następujący komplet aparatów:



główny 64 MP,

ultraszerokokątny 8 MP,

Foto: własne



Z kolei wyposażenie Xiaomi Mi 11i prezentuje się następująco:



główny 108 MP,

ultraszerokokątny 8 MP,

makro 5 MP.

Jak widać, Xiaomi Mi 11i wypada na papierze lepiej od realme GT. Zobaczmy, czy wyjdzie to w zdjęciach. Najpierw zaprezentuję Wam trochę sampli.



realme GT - aparat ultraszerokokątny:



Foto: własne



Foto: własne



Foto: własne



Xiaomi Mi 11i



Foto: własne



Foto: własne



Foto: własne



realme GT - aparat główny:



Foto: własne



Foto: własne



Xiaomi Mi 11i główny :



Foto: własne

Foto: własne



Foto: własne

- aparat





Foto: własne realme GT - aparat makro:



Xiaomi Mi 11i



Foto: własne







Foto: własne realme GT - tryb nocny:



Xiaomi Mi 11i



Foto: własne - tryb nocny: - aparat makro: - aparat ultraszerokątny:



Xiaomi Mi 11i ma problem ze zdjęciami pod światło - wychodzą po prostu za ciemne. realme GT z kolei ma problem z fioletowymi zdjęciami w module ultraszerokokątnym. realme oferuje bogate kolory (można je stonować wyłączeniem filtru AI), a Xiaomi za to oferuje większą szczegółowość. Grzech nie wspomnieć o dużo lepszym makro obecnym w Mi 11i.



Ciężko mi wybrać faworyta. Każdy smartfon ma inne bolączki więc musicie sobie po prostu zadać pytanie, na co możecie przymknąć oko i co jest dla Was większym priorytetem.



Mogę jedynie podpowiedzieć, że jeśli zależy Wam na makro lub większej rozdzielczości zdjęć, to proponuję Xiaomi Mi 11i. W innym wypadku wybierzcie smartfon, którego zdjęcia bardziej Wam leżą.



Przejdźmy do baterii

Smartfony wyposażono w podobne ogniwa litowo-jonowe o zbliżonej pojemności (GT - 4500 mAh, Mi 11i - 4520 mAh). Z moich doświadczeń wynika, że trzymają dosyć podobnie - około 1-1,5 dnia pracy w zależności od sposobu użytkowania. Dla Xiaomi daję minusa za jednorazowy drenaż baterii - smartfon zrobił się trochę ciepły, a bateria zaczęła lecieć w dół. Po naprawie problemu z baterią w Panelu Sterowania problem zniknął. Była to jednorazowa sytuacja, ale wiecie - niesmak został.



realme GT zdecydowanie wygrywa tę kategorię ze względu na ładowanie 65 W, które umożliwia na dobicie do 100% w ok. 35-40 minut. Xiaomi Mi 11i ładuje się maksymalnie 33 W i do pełnego naładowania wymaga około godziny.



Xiaomi Mi 11i wygrywa dodatkami...





Xiaomi Mi 11i wyposażono w dodatkowy grill na drugi głośnik. W realme GT jego rolę spełnia głośnik do rozmów. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób wystają wysepki aparatów. GT wypadł tu wzorowo // Foto: własne



Xiaomi wyposażyło swój smartfon w nieco lepsze głośniki stereo. Dodatkowym atutem jest Dolby Atmos, które (na odpowiednim materiale) pozwala na zaznanie prawdziwego dźwięku stereo korzystając z głośników telefonu. Nie jest to wprawdzie tak niesamowite wrażenie jak w Samsungu Galaxu S21 Ultra, jednak jest mimo wszystko odczuwalne.



Xiaomi Mi 11i ma ponadto prawdziwe wibracje haptyczne, które swoim bogactwem impulsów uprzyjemniają korzystanie z telefonu. realme GT ma tradycyjny silnik, jednak jest bardzo dobry.



...a realme GT dźwiękiem po kablu

Gniazdo jack 3,5 mm jest coraz większą rzadkością w smartfonach, już nie mówiąc o urządzeniach z wysokiej półki - a realme GT do takich należy. Osobiście wolę dźwięk bezprzewodowy ale wiem, że dla wielu z Was obecność gniazda słuchawkowego może być ważna. Zaliczam to jako kolejny plus.



realme GT vs Xiaomi Mi 11i - oto werdykt





Foto: własne



Jeśli już miałbym wybrać, to chyba wziąłbym realme GT ze względu na podobieństwo do sportowych aut. Skórzany tył bardzo mi się podoba, podobnie jak optymalizacja i dopracowanie systemu. Robotę robi też ładowanie do pełna w nieco ponad pół godziny. Przyznam, że brakuje mi nieco szczegółowości zdjęć z Xiaomi Mi 11i oraz świetnych, haptycznych wibracji. Ciężko wybrać faworyta dopóki nie spojrzymy na cenę - realme GT będąc znacznie tańszym zdecydowanie wygrywa.



Ceny przedstawiają się następująco:



realme GT 12/256 GB w kolorze Racing Yellow (skórzany) - 2499 złotych,

realme GT 8/128 GB Speed Blue - 2299 złotych,

Xiaomi Mi 11i 8/128 GB - 2799 złotych,

Xiaomi Mi 11i 8/256 GB - 2999 złotych.



Źródło: Opracowanie własne