Natalia Szroeder została ambasadorką laptopów Lenovo Yoga

Tak to już jest, że duże firmy technologiczne lubią zapraszać do współpracy znane twarze świata showbiznesu, co w konsekwencji przekłada się ponoć zarówno na lepsze postrzeganie marki, jak i zwiększoną sprzedaż produktów. Huawei ma Roberta Lewandowskiego, a Lenovo od teraz może się pochwalić Natalią Szroeder w roli ambasadorki serii laptopów Lenovo Yoga.



Natalia Szroeder i Lenovo

Jedna z czołowych polskich piosenkarek, kompozytorek i autorek tekstów, Natalia Szroeder, rozpoczęła współpracę z Lenovo. Pani Natalia została tym samym twarzą produktów, które kojarzą się z eleganckim designem, smukłą konstrukcją, niewielką masą oraz niezłą wydajnością. Roczna współpraca, która została ogłoszona w wyjątkowym terminie – Międzynarodowym Dniu Jogi oraz Święcie Muzyki .



Fani na materiale promocyjnym mogą obejrzeć sceny z dnia z życia artystki, w trakcie których towarzyszy jej Yoga Slim 7. Notebook Lenovo Yoga Slim 7 wyróżnia się stylowym wzornictwem i baterią wystarczającą ponoć nawet na 19 godzin działania







"Jestem podekscytowana współpracą z Lenovo. Ostatni okres jest dla mnie przełomowy i tym samym wymagający. Czy to pracując nad wydaniem płyty, przygotowaniem do koncertów czy poszukiwaniem nowych dźwięków i inspiracji, potrzebowałam wsparcia w postaci niezawodnego sprzętu, który mogę wszędzie ze sobą zabrać – czy to do studia, czy na formalne i mniej formalne spotkania. Laptop Lenovo Yoga Slim 7 idealnie wpasował się w moje potrzeby i stanowi nieocenioną pomoc w moim dynamicznym życiu" — komentuje Natalia Szroeder.



Źródło: Lenovo