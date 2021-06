Szukasz słuchawek lub głośnika? Sprawdź najciekawsze promocje z AliExpress

Słuchawki i głośniki w promocji.



Trwająca do najbliższego piątku



Warto również pamiętać o kodach rabatowych, które możemy możemy wykorzystać podczas robienia zakupów na platformie AliExpress.



LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4 (tylko dla nowych użytkowników AliExpress)

- $3 zniżki przy wydanych $4 (tylko dla nowych użytkowników AliExpress) LATO21 - $4 / $35

- $4 / $35 MARGOL1 - $4 / $35

CUDAWIANKI - $4 / $35

MILLENIUM6 - $5 / $45

INSTALKIATO - $6 przy wydanych $60

- $6 przy wydanych $60 OBLEDNE3 - $3 / $20, dla produktów wysyłanych z UE

- $3 / $20, dla produktów wysyłanych z UE OBLEDNE10 - $10 / $80, dla produktów wysyłanych z UE

- $10 / $80, dla produktów wysyłanych z UE OBLEDNE20 - $20 / $200, dla produktów wysyłanych z UE

- $20 / $200, dla produktów wysyłanych z UE OBLEDNE18 - $18 / $150, dla produktów wysyłanych z UE

- $18 / $150, dla produktów wysyłanych z UE 618ALI3 - $3 / $30

- $3 / $30 618ALI6 - $6 / $50

- $6 / $50 PEPPER6 - $6 / $50

- $6 / $50 ALERABATLATO - $6 / $55

- $6 / $55 MAMYJELATO - $6 / $55

- $6 / $55 CZAJNALATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 LOWCYCHINLATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 PAMELKALATO10 - $10 / $90

- $10 / $90 618ALI11 - $11 / $90

- $11 / $90 PEPPER11 - $11 / $90

- $11 / $90 618ALI13 - $13 / $110

- $13 / $110 ADMITAD18 - $18 / $150

- $18 / $150 ADMITAD23 - $23 / $190

- $23 / $190 ADMITAD3 - $3 / $30

- $3 / $30 ADMITAD6 - $6 / $50

- $6 / $50 ADMITAD11 - $11 / $90

- $11 / $90 ADMITAD13 - $13 / $110

1. Tronsmart Onyx Ace

Producent wyposażył słuchawki w zaawansowany system czterech mikrofonów, powiększone przetworniki 13 mm, układ Qualcomm QCC3020 ze wsparciem dla aptX i moduł Bluetooth 5.0.







Onyx Ace doskonałe radzi sobie z deszczem i potem (spełniają normę IPX5). Pozwalają cieszyć się muzyką do 24 godzin korzystając z etui ładującego.



Słuchawki TWS Tronsmart Onyx Ace z wysyłką z polskiego magazynu dostępne za



2. Słuchawki TWS Tronsmart Apollo Air

Apollo Air zapewniają wysoką jakość dźwięku dzięki układowi Qualcomm QCC3046 wspierającemu kodek aptX. Słuchawki wyposażono w 6 mikrofonów i technologię redukcji szumów cVc 8.0 by zapewnić jak najlepszą jakość rozmów telefonicznych. Bluetooth w wesji 5.2 zapewnia stabilne połączenie i płynne strumieniowanie muzyki.







Panel kontrolny umieszczony na słuchawkach umożliwia kontrolowanie ich za pomocą jednego palca. Appolo Air są odporne na kurz i wodę (IP45) i wytrzymają na jednym ładowaniu do 5 godzin. Dzięki etui ładującemu możemy wydłużyć ten czas do 20 godzin.



Słuchawki TWS Tronsmart Apollo Air z wysyłką z polskiego magazynu kupimy za



3. Słuchawki HUAWEI Freebuds Pro

Zaletą słuchawek Huawei FreeBuds Pro jest bas, który jest solidną podstawą dla grającej muzyki. Huawei FreeBuds Pro zostały wyposażone w aktywne tłumienie hałasu (ANC), które wykorzystuje 3 mikrofony rozlokowane w obudowie. Jeden znajduje się u góry, drugi u dołu a trzeci przy przetworniku. Huawei deklaruje, że maksymalna skuteczność tłumienia wynosi 40 dB.



Trwająca do najbliższego piątku Letnia wyprzedaż AliExpress to dobra okazja by kupić sprzęty audio producentów takich jak Huawei, Anker, Tronsmart w okazyjnych cenach. Dzisiaj mamy przygotowane dla Was dziewięć ciekawych ofert.Warto również pamiętać o kodach rabatowych, które możemy możemy wykorzystać podczas robienia zakupów na platformie AliExpress.Producent wyposażył słuchawki w zaawansowany system czterech mikrofonów, powiększone przetworniki 13 mm, układ Qualcomm QCC3020 ze wsparciem dlai moduł Bluetooth 5.0.Onyx Ace doskonałe radzi sobie z deszczem i potem (spełniają normę IPX5). Pozwalają cieszyć się muzyką dokorzystając z etui ładującego.Słuchawkiz wysyłką z polskiego magazynu dostępne za 99,10 zł ($25.19) Apollo Air zapewniają wysoką jakość dźwięku dzięki układowi Qualcomm QCC3046 wspierającemu kodek. Słuchawki wyposażono w 6 mikrofonów iby zapewnić jak najlepszą jakość rozmów telefonicznych. Bluetooth w wesji 5.2 zapewnia stabilne połączenie i płynne strumieniowanie muzyki.Panel kontrolny umieszczony na słuchawkach umożliwia kontrolowanie ich za pomocą jednego palca. Appolo Air są odporne na kurz i wodę (IP45) i wytrzymają na jednym ładowaniu do 5 godzin. Dzięki etui ładującemu możemy wydłużyć ten czas do 20 godzin.Słuchawki TWSz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za 194,71 zł ($49.49) Zaletą słuchawek Huawei FreeBuds Pro jest bas, który jest solidną podstawą dla grającej muzyki. Huawei FreeBuds Pro zostały wyposażone w, które wykorzystuje 3 mikrofony rozlokowane w obudowie. Jeden znajduje się u góry, drugi u dołu a trzeci przy przetworniku. Huawei deklaruje, że maksymalna skuteczność tłumienia wynosi





Producent podaje, że FreeBuds Pro wytrzymają na jednym ładowaniu 7 godzin i 30 przy doładowywaniu z etui. Z kolei z włączonym ANC czasy skracają się odpowiednio do 4 i 20 godzin.



Słuchawki Huawei FreeBuds Pro z wysyłką z polskiego magazynu kupimy za PAMELKALATO10 .



4. Słuchawki Huawei FreeBuds 4i

Huawei FreeBuds 4i może odtwarzać muzykę nieustannie do 10 godzin, a korzystając z etui ładującego, można ten czas wydłużyć nawet do 22 godzin. Co więcej, słuchawki wspierają technologię Quick Charge dzięki czemu nawet 10 minut ładowania wystarczy by zapewnić do 4 godzin słuchania muzyki.



Producent podaje, że FreeBuds Pro wytrzymają na jednym ładowaniu 7 godzin i. Z kolei z włączonym ANC czasy skracają się odpowiednio do 4 i 20 godzin.Słuchawkiz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za 410,29 zł ($103.99) korzystając z koduHuawei FreeBuds 4i może odtwarzać muzykę nieustannie do 10 godzin, a korzystając z etui ładującego, można ten czas wydłużyć nawet do 22 godzin. Co więcej, słuchawki wspierają technologię Quick Charge dzięki czemu nawet 10 minut ładowania wystarczy by zapewnić do 4 godzin słuchania muzyki.



FreeBuds 4i mogą pochwalić się ergonomiczną konstrukcją. Są lekkie i wykorzystują ultralekkie wkładki douszne, które zapewniają komfort nawet gdy korzystamy z nich przez wiele godzin. Słuchawki korzystają z aktywnej redukcji szumów by oddzielić nas od otoczenia i pozwolić nam w pełni nacieszyć się odsłuchiwaną muzyką.



Słuchawki Huawei FreeBuds 4i z wysyłką z polskiego magazynu zakupimy za



5. Słuchawki TWS Realme Buds 2 Air Neo

Producent chwali się, że słuchawki mogą grać na jednym ładowaniu do 5 godzin, a dzięki etui ładującemu, możemy ten czas wydłużyć do 30 godzin. Już 10 minut ładowania zapewnia do 3 godzin słuchania muzyki. Realme Buds Air 2 Neo korzystają z technologi aktywnej redukcji szumów ANC, która potrafi zredukować hałas płynący ze środowiska do 25 dB.







Stabilność połączenia zapewnia Bluetooth 5.2, a certyfikat IPX5 zapewnia, że słuchawkom nie straszne są pot czy deszcz.



Słuchawki Realme Buds Air 2 Neo z dostawą z polskiego magazynu dostępne za



6. Słuchawki TWS Mifa X17

Słuchawki działają do 5 godzin na jednym ładowaniu, ale możemy wydłużyć ten czas do 30 dzięki etui ładującemu. Etui wyposażono w wyświetlacz LED, który pokazuje poziom energii oraz stan lewej i prawej słuchawki. MIFA X17 sterujemy w wygodny sposób za pomocą jednego palca. Za pomocą jednego przycisku możemy m.in. odebrać połączenie, zapauzować muzykę lub włączyć asystenta głosowego.



FreeBuds 4i mogą pochwalić się ergonomiczną konstrukcją. Są lekkie i wykorzystują ultralekkie wkładki douszne, które zapewniają komfort nawet gdy korzystamy z nich przez wiele godzin. Słuchawki korzystają z aktywnej redukcji szumów by oddzielić nas od otoczenia i pozwolić nam w pełni nacieszyć się odsłuchiwaną muzyką.Słuchawkiz wysyłką z polskiego magazynu zakupimy za 263,84 zł ($66.99) Producent chwali się, że słuchawki mogą grać na jednym ładowaniu do 5 godzin, a dzięki etui ładującemu, możemy ten czas wydłużyć do. Już 10 minut ładowania zapewnia do 3 godzin słuchania muzyki. Realme Buds Air 2 Neo korzystają z technologi aktywnej redukcji szumów ANC, która potrafi zredukować hałas płynący ze środowiska do 25 dB.Stabilność połączenia zapewnia Bluetooth 5.2, a certyfikat IPX5 zapewnia, że słuchawkom nie straszne są pot czy deszcz.Słuchawkiz dostawą z polskiego magazynu dostępne za 129,94 zł ($32.99) Słuchawki działają do 5 godzin na jednym ładowaniu, ale możemy wydłużyć ten czas do 30 dzięki etui ładującemu. Etui wyposażono w, który pokazuje poziom energii oraz stan lewej i prawej słuchawki. MIFA X17 sterujemy w wygodny sposób za pomocą jednego palca. Za pomocą jednego przycisku możemy m.in. odebrać połączenie, zapauzować muzykę lub włączyć asystenta głosowego.