Galaxy M32 oficjalnie. Tani potwór z olbrzymią baterią i dobrym ekranem

Brakuje mu tylko jednej rzeczy.

Są też widoczne oszczędności

Cena będzie kluczowa

Indyjski oddział Amazona zgodnie z zapowiedzią zaprezentował model Samsung Galaxy M32. To smartfon, który jest odpowiedzią na bardzo popularne, niedrogie smartfony ze średniej półki od chińskich producentów.Czym może pochwalić się nowe urządzenie Samsunga? Przede wszystkim, 6,4-calowym ekranem Super AMOLED o rozdzielczości Full HD, maksymalnej częstotliwości odświeżania równej 90 Hz i mocy podświetlenia równej 800 nitów. Kolejnym wyróżnikiem jest bateria, która ma pojemność aż 6000 mAh. Co istotne, model wspiera względnie szybkie ładowanie o mocy 25 W, co oznacza, że mimo olbrzymiego akumulatora, czas uzupełniania energii nie powinien odbiegać od standardowego. Warunkiem jest jednak dokupienie odpowiedniej ładowarki, bo w zestawie znajdziemy zasilacz 15 W…Do robienia zdjęć posłuży układ składający się z czterech aparatów, w tym 64-megapikselowej matrycy głównej oraz 8-megapikselowej wyposażonej w obiektyw szerokokątny. Pozostałe dwie jednostki mają po 2 megapiksele.Smartfon został wyposażony w dwa wejścia na karty SIM, NFC, czytnik linii papilarnych na krawędzi bocznej oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm. Warto wspomnieć też o Bluetooth serii 5 i złączu USB Typu C. Na pokładzie od nowości będzie pracował Android 11 z nakładką One UI 3.1.W materiałach reklamowych Galaxy M32 jest nazywany “potworem”, jednak z pewnością chodzi tu o baterię, a nie o wydajność. Na liście wyposażenia znajdziemy bowiem układ MediaTek Helio G80, który nie jest może najgorszym wyborem, jednak odstaje od najnowszych propozycji Qualcomma ze średniej półki, o linii Dimensity już nawet nie wspominając.Samsung oszczędził też na pamięci, która nie ma złej pojemności (w zależności od wersji to 64 lub 128 GB), ale została wykonana w technologii eMMC 5.1, która pamięta jeszcze 2015 rok. RAM może mieć pojemność 4 lub 6 GB. Ogólna wydajność smartfona powinna więc wystarczyć do większości zastosowań, ale znajdziemy konkurencję, która oferuje nieco więcej.Jeśli chodzi o niedoskonałości, trzeba też wymienić brak modułu 5G. Wśród tańszych urządzeń nie jest to jeszcze standard, ale Samsung z pewnością dużo by zyskał, gdyby wyposażył niedrogie urządzenie w tę funkcję.Galaxy M32 ma wszystko, aby stać się rynkowym hitem w kategorii taniej średniej półki. Warunkiem jest jednak rozsądne wycenienie modelu na europejskim i polskim rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jest on wyposażony w 5G, żeby faktycznie móc konkurować z propozycjami od Xiaomi czy Realme, musi kosztować na start mniej niż 1000 złotych.W Indiach, za wersję 4/64 GB trzeba zapłacić 14999 rupii, czyli około 770 złotych. Model 6/128 GB to już wydatek 16999 rupii, czyli około 875 złotych.Źródło: www.amazon.in / fot. tyt. amazon.in