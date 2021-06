Ulepszony robot sprzątający Xiaomi VIOMI SE w obłędnej cenie na wyprzedaży

Wygląda ciekawie.

Letnia wyprzedaż na AliExpress trwa, a już od dziś od godziny 9:00 możecie korzystać z kuponów rabatowych, dodatkowo obniżających ceny produktów w koszyku. Przeceniono miliony produktów, spośród których część zasługuje na szczególną uwagę. Jednym z nich jest robot sprzątający Xiaomi VIOMI SE, sprzedawany przez oficjalny sklep VIOMI. Poprawiona wersja lubianego odkurzacza kusi nie tylko ceną, ale także możliwościami.Robot sprzątający to doskonałe urządzenie dla każdego, kto nie ma czasu zajmować się codziennym odkurzaniem swojego mieszkania. Xiaomi VIOMI SE robi to w sposób autonomiczny za sprawą techniki nawigowania LDS 2.0. Najpierw mapuje całe mieszkanie, by później skutecznie usuwać z jego powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Co więcej, ulepszony Xiaomi VIOMI SE wyposażono w Y-Mopping 2.0 System, mający gwarantować nie tylko skuteczne odkurzanie, ale także mopowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dedykowanej aplikacji tworzyć harmonogramy sprzątania i zawiadywać wszystkimi funkcjami robota.

Kupony na AliExpress ważne do 26 czerwca

Źródło: VIOMIXiaomi VIOMI SE to nowoczesny pojemnik na kurz o pojemności 300 ml oraz łatwy w uzupełnianiu pojemnik na wodę. Urządzenie wykorzystuje baterię marki Samsung o pojemności 3200 mAh, która w trybie Eco pozwala nawet na 120 minut działania - przekłada się to na czyszczenie nawet 2150 m2 powierzchni. Silnik pracuje z prędkością obrotową 15000 obr./min., zapewniając siłę ssania na poziomie 2,2 KPa.Źródło: VIOMIWarto zwrócić uwagę na to, iż ulepszona wersja Xiaomi VIOMI SE objęta jest długą, bowiem aż 5-letnią gwarancją, realizowaną na terenie Unii Europejskiej. W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem, serwis jest dokonywany "na miejscu". Producent zapewnia, że w raze kłopotów z szybkim dostępem do części, użytkownik otrzyma nowy sprzęt.Źródło: VIOMIUlepszona wersja Xiaomi VIOMI SE jeszcze lepiej od poprzednika radzi sobie ze sprzątaniem zwierzęcej sierści, pracuje dłużej na pojedynczym ładowaniu baterii, a pomimo tego sprzedawana jest obecnie w niższej od modelu poprzedniej generacji cenie.Źródło: VIOMIXiaomi VIOMI SE kosztuje w ramach obowiązującej promocji 1062 złote, ale dobra wiadomość jest taka, że i tak atrakcyjną już cenę można dodatkowo obniżyć. Po skorzystaniu z kodu, finalnie za Xiaomi VIOMI SE zapłacicie 236 dolarów (ok. 903 złote) . Sprzęt wysyłany jest z polskiego magazynu w ciągu maksymalnie 5 dni, dostawa jest darmowa, a do ceny nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty.Źródło: VIOMIPamiętajcie, że od dziś od godziny 9:00 czasu polskiego aktywne są kupony na AliExpress, dzięki którym upatrzone produkty nabędziecie w dużo lepszych cenach. Oto one:Źródło: mat. własny