Firmy energetyczne zdalnie podniosły temperatury w smart termostatach w największe upały

Wszystko zgodnie z prawem.

Dom zamieniony w piekarnik

Korzystanie ze "smart produktów" niesie za sobą ryzyko konfrontacji ze smart-problemami. Przekonali się o tym mieszkańcy stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych. Należące do nich inteligentne systemy do zarządzania temperaturą w domach postanowiły ich ugotować. Winnymi okazali się dostawcy energii elektrycznej, którzy w trakcie fali największych upałów podnieśli zdalnie temperatury na termostatach.Minęły zaledwie cztery miesiące, od kiedy "niezależna" sieć energetyczna w Teksasie zawiodła z powodu uderzenia chłodu, a teraz grozi jej podobny los podczas trwającej fali upałów. Urzędnicy państwowi z Electric Reliability Council of Texas, zaapelowali do Teksańczyków o podniesienie ustawienia temperatury na termostatach w ich domostwach do wartości 25,5 stopni Celsjusza. Wielu Amerykanów donosi o tym, że wartości podniesiono zdalnie, bez ich aprobaty.