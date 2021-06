Super Deals czyli przydatne gadżety za 1 dolara z AliExpress

Najlepsza wyprzedaż w roku!

Już jutro, 21 czerwca o godz. 09:00, rusza największa w tym roku wyprzdaż produktów na AliExpress. To doskonała okazja, aby w te upalne dni zapolować na przydatne przedmioty w niskich cenach.Jak zawsze, największą popularnością cieszy się elektronika znanych marek, jak Xiaomi, Oclean, Anker, Dreame czy Huawei. Co ważne, ceny wielu produktów będzie można obniżyć dodatkowo kuponami rabatowymi.Najciekawsze okazje znajdziecie na stronie Letnia wyprzedaż . Warto też przejrzeć Obłędne oferty , które obejmują produkty z szybką dostawą w 3-5 dni. Poniżej znajdziecie listę ciekawych produktów, które będzie można kupić w promocji na letniej wyprzedaży. Ceny nie są finalne. Paniętajcie, aby polować na kupony zniżkowe (list na końcu artykułu).Niedrogi robot sprzątający z ekosystemu marki Xiaomi. Wyposażono go w czujniki żyroskopowe i optyczne, co pozwala mu jeszcze sprawniej poruszać się po mieszkaniu. Funkcja inteligentnego mapowania – robot sam rozpoznaje przeszkody i na bieżąco aktualizuje informacje, dzięki którym w razie potrzeby zmienia swoją trasę. Robot pracuje bardzo cicho – wytwarzane przez niego dźwięki nie przekraczają 60 dB.Odkurzacz Xiaomi Mijia 1C kupicie już za około 725 zł , oferta obejmuje szybką dostawę z polskiego lub hiszpańskiego magazynu.Huawei Band 6 od strony wizualnej w niczym nie przypomina małej opaski Xiaomi. Postawiono tutaj na efektowny ekran OLED o przekątnej aż 1,47 cala i wysokiej rozdzielczości 194x368 pikseli. Dla porównania, poprzednik miał wyświetlacz o przekątnej zaledwie 0,96 cala. Pomimo tak dużego ekranu, opaska może działać na jednym ładowaniu nawet 2 tygodnie. Tarcze modyfikuje się poprzez Watch Face Store - jest ich naprawdę sporo.Nowa opaska sportowa Huawei oprócz zliczania kroków potrafi też monitorować fazy snu i udzielać na ten temat wielu użytecznych wskazówek. Nie zabrakło pomiaru tętna z nadgarstka, czy też saturacji krwi, czyli stopnia wysycenia jej tlenem oraz śledzenia cyklu miesiączkowego. Jak przystało na opaskę sportową, sprzęt śledzi 96 zróżnicowanych aktywności sportowych. Nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, aby wejść z nią do wody - obudowa spełnia klasę wodoszczelności 5 ATM.Opaskę kupicie już za ok. 175 zł , podczas składania zamówienia można użyć kodu:Honor Watch GS Pro został wyposażony w ekran AMOLED 1,39 cala z automatyczną kontrolą jasności. Jego obudowa została solidnie wykonana częściowo z metalu. Trwałość potwierdza przejście 14 testów wytrzymałościowych zgodnych ze standardem MIL-STD-810G (m.in. odporność na wysoką temperaturę, niskie ciśnienie czy dużą wilgotność). W terenie przyda się podwójny system nawigacji satelitarnej, który posiada też funkcję powrotu do punktu, w którym oznaczyliśmy początek podróży. Nawigacja zaalarmuje użytkownika przy zboczeniu z trasy czy w przypadku zmian w przewidywanych warunkach pogodowych.Wielbiciele sportu ucieszą się z aż ponad 100 planów treningowych jak np. kolarstwo górskie, narty, wspinaczka, orbitrek, pływanie i wiele więcej. W dodatku sensory Huawei Watch GS Pro mierzą puls i saturację tlenu, a funkcja TruSleep 2.0 dba o jakość snu.

4. Dreame T20 - nowoczesny odkurzacz pionowy

5. Bezprzewodowy głośnik Anker Soundcore Motion+

Kupony na AliExpress ważne od 21 czerwca

LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress

- $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress INSTALKILATO - $6 przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników

- $6 przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników OBLEDNE3 - $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $3 przy wydanych $20, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE10 - $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $10 przy wydanych $80, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE20 - $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

Honor Watch GS Pro na letniej wyprzedaży kupicie za około 557 zł . Oferta obejmuje szybką dostawę z Polski.Producent wyposażył odkurzacz w bezszczotkowy silnik o mocy 450W osiągający 125000 obr/min. Przekłada się to na moc ssania na poziomie 25000 Pa. Urządzenie wyposażone jest w inteligenty czujnik, który samodzielnie reguluje silę ssania w zależności od rodzaju podłogi.Dreame T20 może działać do 70 minut w trybie standardowym dzięki baterii o pojemności 3000 mAh. Co ciekawe, urządzenie posiada wymienialną baterię, więc można wydłużyć czas pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba. Producent wyposażył Dreame T20 w ekran OLED, który pokazuje nam tryb pracy i status urządzenia. Kolejnym udogodnieniem jest opcja blokady przycisku, dzięki czemu nie musimy ciągle trzymać palca na nim. Odkurzacz pracuje bez przerwy dopóki nie naciśniemy przycisku drugi raz.Dreame T20 kupicie za ok. 1141 zł . Oferta obejmuje szybką dostawę z Polski.Anker Soundcore Motion+ potrafi grać naprawdę głośno, wspiera technologię aptX oraz posiada certyfikat Hi-Res Audio. Głośnik wyposażono w baterię o pojemności 6700 mAh, która zapewnia aż do 12 godzin słuchania muzyki. Urządzenie możemy sparować z telefonem za pomocą protokołu Bluetooth 5.0, który pozwala płynnie strumieniować muzykę bez zakłóceń.Soundcore Motion+ spełnia normę wodoodporności IPX7, więc można go wykorzystać np. na plaży lub przy basenie. Głośnik jest w stanie wygenerować dźwięk o mocy do 30W, co jest niezłym wynikiem jak na tak niepozorny sprzęt.Anker Soundcore Motion+ dostępny będzie za ok. 328 zł . Oferta obejmuje szybką dostawę z Polski.Już jutro, 21 czerwca, o godzinie 9:00 czasu polskiego aktywowane zostaną kupony promocyjne, ważne do godz. 8:59, 26 czerwca. Wykorzystując je, możesz sporo zaoszczędzić. Jak dużo? Zobacz sam:Źródło: mat. własny