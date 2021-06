Genialna opcja. Smartfony Xiaomi same pokażą, czy potrzebują wymiany baterii w serwisie

Świetna nowa funkcja w smartfonach Xiaomi. Wkrótce pokażą, w jakiej kondycji jest akumulator

Nowa opcja w MIUI nie zwalnia z dobrych praktyk dbania o baterię telefonów

Jeśli posiadamy wysoki, najlepiej flagowy model smartfonu, któremu nic nie brakuje, to raczej nie mamy mocnej chęci bardzo szybkiej wymiany na nowy lepszy wariant. Poza tym abonamenty u operatorów na 2 lub 3 lata z dokupionymi telefonami, to kolejny powód nie tak częstego kupowania kolejnej słuchawki przez wielu użytkowników. Nie raz bywa tak, że zanim zaczniemy rozważać wymianę, nasz obecny smartfon zauważalnie krócej trzyma na baterii. To normalne, w końcu ogniwa litowo-jonowe wraz z kolejnymi cyklami tracą sprawność. W skrajnych przypadkach różnica może być naprawdę drastyczna.Xiaomi testuje nową funkcję w większej liczbie modeli swoich inteligentnych telefonów komórkowych. Początkowo wprowadzone (niestety nie na polskim rynku) w Redmi Note 10 szczegółowe monitorowanie kondycji baterii, zawita także do Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40 i Redmi K40 Game Enhanced Edition. Niewykluczone, że w przyszłości nawet do jeszcze większej gamy smartfonów. Na razie firma testuje działanie opcji na wspominanych modelach. Wdroży funkcję w większej liczbie telefonów, gdy jej stabilna wersja oprogramowania będzie gotowa.Miernik kondycji baterii Xiaomi określi stan baterii w odpowiedniej skali opartej na szczegółowych danych impedancji, temperatury, pojemności ogniwa, czasu użytkowania i cykli ładowania oraz rozładowywania i jeszcze innych informacjach. Na tej podstawie użytkownik dostanie konkretne wytyczne, które powiedzą, czy stan ogniwa jest optymalny i jak mocno jest już zużyte. Omawiana funkcja w oprogramowaniu MIUI podpowie także, kiedy udać się z telefonem do serwisu na wymianę baterii. I to jeszcze na pewien czas przed wystąpieniem tak złego stanu akumulatora. To genialna opcja, która miejmy nadzieję, w przyszłości stanie się standardem.Nawet gdy odpowiedni kod zostanie wdrożony do MIUI, nie zwalnia to posiadaczy telefonów od dbania o ich baterie. Częste nadmierne ładowanie blisko stanu 100 proc. czy mocne rozładowanie akumulatorów albo trzymanie smartfonów w przesadnym zimnie lub gorącu wpływają źle na stan ogniw. Nie bez znaczenia jest też bardzo szybkie ładowanie - ostatniona bazie testowego egzemplarza Mi 11 Pro custom build ze swojego laboratorium. Firma przyznała później, że degradacja akumulatora przy tak drastycznej mocy napełniania energią, jest znacznie większa niż normalnie.Według ekspertów, najlepszym przedziałem naładowania baterii jest stan od 40 do 80 proc. Ewentualnie od 20 proc., w końcu przy normalnym codziennym użytkowaniu nie da rady, aby cały czas trzymać się tak restrykcyjnych zaleceń, nie należy popadać w skrajności. Tym bardziej, że nawet otoczona najlepszą opieką bateria i tak z czasem traci swoje możliwości, choć wolniej.Źródło: gizmochina