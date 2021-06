Wideorejestrator Mio MiVue 818. Nowe funkcje - znajdź auto i dodaj szczegóły przejazdu

Mio rozszerzył swoje portfolio zaawansowanych wideorejestratorów samochodowych o kolejny model z serii 800. Zastosował w nim dwie dodatkowe opcje, które po raz pierwszy mogą rozszerzyć funkcjonalność samochodowej kamery także w dotychczas nieznanych rejonach. Jedna z nich z pewnością bardzo spodoba się przede wszystkim w firmach mających flotę służbowych samochodów.Od strony czystej kwestii rejestracji obrazu, to także niezła kamera. Standardowo w wielu rejestratorach widzimy tryby full HD 1080p w 30 klatkach na sekundę, czasem nawet 25 klatkach czy HD 720p. Mio MiVue 818 nie dość, że potrafi nagrać klip 1080p z 60 ramkami obrazu na sekundę, to nawet obsługuje rozdzielczość 2K 1440p. Dzięki tak dużej liczbie widocznych pikseli w pliku wideo, płynnemu obrazowi i funkcji Mio Night Vision (poprawia jakość obrazu nawet w kiepskich nocnych warunkach oświetleniowych), można dostrzec niewielkie szczegóły takie jak zawartość tablic rejestracyjnych szybko poruszających się pojazdów oddalających się z miejsca drogowego zajścia.

W niewielkim urządzeniu zmieszczono czytelny ekran o przekątnej 2,7 cala. Standardowo w zestawie umieszczany jest uchwyt montowany za pośrednictwem samoprzylepnej taśmy 3M. Jeśli chcemy używać jednej sztuki Mio MiVue 818 w kilku autach, możemy też posiłkować się standardowym uchwytem na przyssawkę znanym z innych modeli Mio. MiVue 818 jest tak skonstruowany, że również będzie do nich pasował.Podczas podróży ułatwieniem dla kierowców powinno być przekazywanie specjalnych informacji. Mio wyposażyło MiVue 818 w system zarządzania przejazdem przez odcinkowy pomiar prędkości. Rejestrator wysyła wtedy sygnały dźwiękowe oraz świetlne. Dodatkowe alerty będą podawane, kiedy samochód będzie poruszał się za szybko. "Wideorejestrator oszacuje czas i prędkość jaka jest niezbędna, by bezpiecznie i bez mandatu pokonać trasę. Będzie również wiedział jaka długość odcinka pozostała do przejechania."

Foto: Mio

Nie szukaj swojego samochodu, pozwól Mio, aby cię do niego poprowadził

Tryb parkingowy włącza się automatycznie po wygaszeniu silnika pojazdu. Mio rozpocznie nagrywanie, kiedy uchwyci ruch lub uderzenie blisko samochodu. Mio MiVue 818 jest zgodny z tylną kamerą Mio MiVue A50. Mając taką parę sprzętów, będzie można na raz rejestrować wszystko co się dzieje z przodu i tyłu pojazdu. "Dzięki dodatkowemu zasilaniu Smartbox można korzystać nie tylko z pasywnego, ale również aktywnego trybu parkingowego."Ciekawą nowością w Mio MiVue 818 jest funkcja "znajdź mój pojazd". Dzięki dedykowanej aplikacji MiVue Pro App instalowanej na smartfonie lub tablecie i połączeniu Bluetooth, można szczegółowo ustalić położenie samochodu. Cytując oficjalny komunikat - "Gdy zakończyliśmy trasę nasza kamera wysyła współrzędne miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód do naszego smartfona. W momencie powrotu do auta MiVue Pro App określi nasze aktualne położenie i z dokładnością do kilku metrów wytyczy drogę do miejsca, gdzie znajduje się samochód."