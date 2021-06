Kino w domu? Wyprzedaż projektorów na AliExpress

Kino w domu i na zewnątrz.



AliExpress to doskonała okazja by pomyśleć nad kinem domowym. Dzisiejsza oferta skupi się na promocjach na projektory oraz głośniki.



Sklep AliExpress przygotował kupony rabatowe, które mogą dodatkowo obniżyć ceny produktów. Oto ich lista:



LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress

- $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress INSTALKILATO - $6 rabatu przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników

- $6 rabatu przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników OBLEDNE3 - $3 zniżki przy wydanych $20, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $3 zniżki przy wydanych $20, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE10 - $10 upustu przy wydanych $80, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $10 upustu przy wydanych $80, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE20 - $20 rabatu przy wydanych $200, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $20 rabatu przy wydanych $200, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 zniżki przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

1. Mini projektor ThundeaL TD90

Projektor osiągający jasność 3200 lumenów, co zapewnia żywe kolory i ostry obraz. Urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli i maksymalnej przekątnej 130 cali. Producent określa żywotność lampy na ok. 30000 roboczogodzin.







Urządzenie jest w stanie odtworzyć szeroką gamę plików wideo (AC3, MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB), audio (AC3, MP3, WMA, AAC, M4A), tekstowych (txt) oraz zdjęć (JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG). Projektor wyposażono w głośniki stereo by zapewnić wysokiej jakości dźwięk podczas oglądania filmów. Najdroższa wersja projektora działa na systemie Android 6.0, posiada moduł Bluetooth 4.1 oraz wsparcie dla WiFi i multiscreeningu.



Mini projektor ThundeaL TD90 kupimy za 241,18 zł - 380,06 zł ($60.37 - 95.19) z wysyłką z polskiego magazynu.



2. Projektor ThundeaL TD92

Projektor z natywną rozdzielczością 1280 x 720 pikseli i współczynnikiem kontrastu 3000:1. Urządzenie osiąga jasność 3800 lumenów i maksymalną przekątną obrazu 150 cali. Wersja Multiscreen projektora oferuje wsparcie dla Miracast, Airplay, multiscreen, screen mirroring (powielanie ekranu) oraz WiFi 2.4G/5G. Producent podaje, że żywotność urządzenie określona jest na ok. 50000 roboczogodzin.







Projektor ThundeaL TD92 z wysyłką z magazynu w Polsce kupimy za



3. Projektor ThundeaL TD96

Urządzenie zachwyca obrazem o rozdzielczości Full HD i imponującej jasności 7800 lumenów. TD96 uzyskuje doskonałe nasycenie kolorów dzięki współczynnikowi kontrastu 8000:1. Projektor może wyświetlić obraz o maksymalnej przekątnej 150 cali i oferuje cyfrowy zoom (60% - 100%). Producent podaje, że lampa projektora powinna starczyć na ok. 50000 roboczogodzin.



Projektor ThundeaL TD96 kupimy za



4. Kieszonkowy projektor BYINTEK P7

BYINTEK P7 zaskakuje swoimi rozmiarami. Jest on naprawdę mały i przenośny dzięki czemu możemy go zabrać ze sobą do podróży, biwakowania, itd. Wbudowana bateria 4400 mAh pozwala na 2 - 3 godziny oglądania filmów. Natywna rozdzielczość projektora to 854 x 480 pikseli (WVGA) za wsparciem dla 1080p. Maksymalna jasność urządzenia to 250 ANSI lumenów. Lampa P7 powinna wystarczyć na ok. 30000 roboczogodzin.



P7 działa na systemie Android 8.1 i obsługuje WiFi 2.4G oraz Bluetooth w wersji 4.0. Dzięki wbudowanym głośniczkom, projektor może także posłużyć jako głośnik po sparowaniu z telefonem. Umożliwia także rzutowanie obrazu z telefonu, wspiera multiscreen, screen mirroring, Miracast oraz Airplay.



Mini projektor BYINTEK P7 kupimy za



5. BYINTEK P20

Nowsza wersja mini projektora BYINTEK z serii P może pochwalić się obsługą systemu Android OS w wersji 9.0 oraz pojemniejszą baterią 5200 mAh, która pozwala dłużej rozkoszować się oglądaniem filmów na zewnątrz. Urządzenie wyposażono w procesor MTK9632, 2 GB RAM DDR2 oraz 32 GB pamięci masowej eMMC. P20 wspiera Airplay, Miracast, DLNA, WiFi 2.4G/5G i rzutowanie obrazu ze smartfona.







Maksymalna jasność projektora to 280 ANSI lumenów ze współczynnikiem kontrastu 2500:1. Natywna rozdzielczość to 854 x 480 pikseli (WVGA), a przekątną obrazu możemy ustawić od 30 do 150 cali. Urządzenie obsługuje sygnał wideo 4k. Żywotność urządzenia to ok. 30000 roboczogodzin.



BYINTEK P20 dostępny jest za



6. BYINTEK SKY K9

SKY K9 jest w stanie ruztować obraz o maksymalnej przekątnej 180 cali. Natywna rozdzielczość to 1280 x 720 (WVGA) z obsługą sygnałów wideo do 1080p (w wersji multiscreen do 4k). Urządzenie wyposażono w szereg portów (IR, HD-in, USB, Audio-out, AV i VGA) dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką ilością urządzeń zaczynając od dysków USB, a na smartfonach i konsolach PS4 oraz XBOX kończąc. Żywotność lampy LED określono na 30000 roboczogodzin.



Projektor BYINTEK SKY K9 kupimy za



7. Głośnik Tronsmart Force

Tronsmart Force generuje dźwięk o mocy 40W i korzysta z technologii SoundPulse zapewniającej potężny bas. Pojemna bateria zapewnia do 15 godzin na jednym ładowaniu. Głośnik obsługuje NFC dzięki czemu połączymy i zaczniemy przesyłać muzykę ze smartfonu za pomocą jednego przycisku. Urządzenie wspiera także połączenia za pomocą protokołu Bluetooth 5.0.







Możemy także bezprzewodowo połączyć dwa głośniki Tronsmart Force by uzyskać dźwięk stereo.



Głośnik Tronsmart Force z wysyłką z magazynu w Polsce kupimy za



8. Głośnik Anker Soundcore Motion +

Bateria o pojemności 6700 mAh zapewnia aż do 12 godzin słuchania muzyki. Głośnik potrafi grać naprawdę głośno, wspiera technologię aptX oraz posiada certyfikat Hi-Res Audio.





Urządzenie spełnia normę wodoodporności IPX7, więc można je wykorzystać np. na plaży lub przy basenie. Głośnik jest w stanie wygenerować dźwięk o mocy do 30W, co jest niezłym wynikiem jak na tak niepozorny sprzęt.



Głośnik Anker Soundcore Motion + z wysyłką z polskiego magazynu za



9. Soundbar Mifa K3

Urządzenie potęguję wrażenia płynące z oglądania filmów dzięki dźwiękowi stereo 2.2. K3 obsługuje protokół Bluetooth 5.0, posiada sloty na USB, karty microSD oraz wejście AUX dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą sprzętów. Na przodzie soundbara znajdziemy wyświetlacz LED, który pokazuje obecny czas. Możemy połaczyć bezprzewodowo dwa soundbary Mifa K3 by uzyskać jeszcze potężniejszy dźwięk stero.



