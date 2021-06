Nowe procesory Samsunga zaprojektują inżynierowie Apple i AMD

Przyszłe Exynosy mogą być oparte na autorskiej architekturze.

Historia zatacza koło

Całkiem niedawno informowaliśmy, że Samsung nawiązał współpracę z AMD , które ma stworzyć układy graficzne do autorskich chipsetów, obsługujące technologię RDNA 2.Teraz, według informacji udostępnionych przez twitterowego autora przecieków o pseudonimie Tron, koreański producent elektroniki rozpoczął budowanie zupełnie nowego zespołu, który ma zaprojektować od zera przyszłe procesory z serii Exynos. Co najciekawsze, ma on składać się głównie z byłych inżynierów Apple i AMD, którzy uczestniczyli w tworzeniu najlepszych mobilnych jednostek na rynku.Samsung nie jest podobno zadowolony z rdzeni ARM z najnowszej serii Cortex-X i pójdzie w ślady firmy Qualcomm, która także zamierza oprzeć swoje przyszłe produkty o autorskie rozwiązania.Samsung w przeszłości tworzył już chipsety oparte o własne rdzenie o nazwie Mongoose. Napędzały one między innymi Galaxy S7, czy wycofanego ze sprzedaży Galaxy Note 7. W 2019 roku zadecydowano jednak o zamknięciu działu projektowania procesorów i postawieniu na gotowe układy od ARM.Ostatnim układem, który był wyposażony w rozwiązania Samsunga, był Exynos 990 (z Galaxy S20), złożony z dwóch rdzeni Mongoose 5, dwóch Cortex-A76 i czterech Cortex-A55. Nie była to specjalnie udana jednostka i we wszystkich testach wypadała gorzej niż konkurencyjny Qualcomm Snapdragon 865.Co ciekawe, zrezygnowanie z rdzeni Mongoose w niczym nie pomogło. Kolejny chipset od Samsunga, Exynos 2100, mimo iż oparty tylko na rdzeniach ARM Cortex, także przegrywa w starciu z najnowszym Snapdragonem 888.Źródło: Twitter @FrontTron sammobile.com / fot. tyt. materiały prasowe Samsung