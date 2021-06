8 gadżetów do domu i nie tylko z letniej wyprzedaży na AliExpress

Dobre promocje.

1. Okulary pilotki Kingseven

2. Drewniane okulary Kingseven

3. Wentylator Xiaomi Fan 2 Lite

4. Cichy wentylator bezprzewodowy

5. Xiaomi Mi Air Purifier 3H

6. Wyciskarka wolnoobrotowa

7. Sokowirówka BioloMix

8. Golarka do ubrań Xiaomi

Kupony na AliExpress ważne od 21 czerwca

- $20 przy wydanych $200, działa tylko na kategorie Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

AliExpress nie zważa na upały w Polsce i dalej podgrzewa atmosferę wokół promocji trwających na najpopularniejszej na świecie platformie sprzedażowej. Letnia wyprzedaż trwa, a od jutra będzie można skorzystać na niej z kilku kuponów mocno obniżających ceny całej zawartości koszyka. Zanim odczytacie je z końca niniejszego wpisu, zerknijcie na produkty, które da się kupić w naprawdę kuszących cenach.Przecenione w ramach Letniej wyprzedaży produkty na AliExpress dla Waszej wygody zostały pogrupowane na wiele kategorii. Polecamy zerknąć na przykład na produkty AGD . Wśród nich znajdziecie nowoczesne i lekkie odkurzacze bezprzewodowe, oczyszczacze powietrza i roboty sprzątające, ale także urządzenia pomagające schłodzić organizm podczas gorących, letnich dni - wentylatory podłogowe, klimatyzatory i wentylatorki ręczne. Zanim wyruszycie na wakacje, sprawdźcie koniecznie akcesoria modowe w bajecznie niskich cenach. Mamy tu na myśli zwłaszcza okulary przeciwsłoneczne z filtrami UV, stroje kąpielowe, czapki i całą masę innych gadżetów.Aby nie być gołosłownym, chcielibyśmy pokazać Wam kilka spośród milionów (!) przecenionych produktów. Ich ceny obniżysz jeszcze bardziej już jutro, dzięki opublikowanym na końcu wpisu kuponom.Tanie okulary z polaryzacją i filtrem UV? Na AliExpress już 21 czerwca kupisz je w cenie zaledwie 39 złotych . Do wyboru aż 8 różnych wzorów.Kolejne niedrogie okulary z polaryzacją i filtrem UV od Kingseven to modny model z drewnianymi oprawkami. Już jutro kupisz je za ok. 36 złotych Wydajny i cichy wentylator podłogowy Xiaomi Fan 2 Lite pracuje niemal bezgłośnie, w zakresie 3 różnych prędkości. Jego pracą da się zawiadywać z poziomu aplikacji mobilnej. Cena wynosi 263 złote , a dostawa z Polski jest darmowa.Kolejny z przecenionych wentylatorów to według zapewnień producenta bezgłośna konstrukcja z regulowaną siłą nadmuchu. Za sprawa wbudowanej baterii o pojemności 2500 mAh pracuje... bezprzewodowo! Cena od jutra to 269 złotych Najnowszy model oczyszczacza powietrza od Xiaomi ma elektroniczny wyświetlacz, a w ramach trwającej promocji da się go kupić w cenie 514 złotych , z wysyłką z Polski.Soki ze świeżo wyciskanych owoców to prawdziwa bomba witaminowa. Na Letniej wyprzedaży na AliExpress kupisz wyciskarkę wolnoobrotową Xiaomi, która umożliwi ich przygotowywanie. Cena to 343 złote Jeżeli szukasz urządzenia do wyciskania soków w jeszcze lepszej cenie i z wysyłką z Polski, to za 323 złote już jutro będziesz mógł nabyć sokowirówkę marki BioloMix. Zbiera bardzo pozytywne recenzje od kupujących.Denerwują Cię zmechacone ubrania? Sprzedawana od jutra w cenie 34 złotych elektryczna golarka od ubrań marki Xiaomi pozwoli rozprawić się z problemem wszelkich "cicików".Już jutro, 21 czerwca, o godzinie 9:00 czasu polskiego aktywowane zostaną kupony promocyjne, ważne do godz. 8:59, 26 czerwca. Wykorzystując je, możesz sporo zaoszczędzić. Jak dużo? Zobacz sam:Źródło: mat. własny