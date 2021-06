Mocne grafiki Intel DG2 na nowych przeciekach. Będzie konkurencja w szerokim segmencie GPU

Już od dłuższego czasu słyszymy plotki, ale też wiele oficjalnych informacji, na temat zbliżających się kolejnych dedykowanych kart graficznych firmy Intel z serii DG2. Miałyby konkurować z bardzo wydajnymi modelami Nvidia GeForce (no, może poza RTX 3080 Ti czy RTX 3090) czy AMD Radeon (także bez absolutnego topu). Okazuje się, że w serii znajdzie się jeszcze więcej modeli.Wcześniej mogliśmy przeczytać np. o desktopowych DG2-512 i DG-384, a także pewnych wariantach mobilnych. Wraz z ujawnionym w przecieku wykrytym przez APISAK modelu DG-448 (wszystkie liczby w nazwach odnoszą się do liczby EU), wachlarz GPU Intela z omawianej serii rozszerza się do 6. Choć Intel DG-448EU najpewniej jest jeszcze na wczesnym etapie prac.

Kolejne nieoficjalne informacje o wydajnych kartach graficznych Intela z rodziny DG2 / Foto: TUM_APISAK @ Twitter

Cały wachlarz kart graficznych Intela, to potencjalna mocna konkurencja dla Nvidii i AMD

Według danych APISAK nowy układ taktowany zegarem 1,8 GHz jest o około 5 proc. mniej wydajny od GeForce RTX 3070. Niestety nie wiadomo, jakiego konkretnie testu użyto do porównania mocy obliczeniowej. Poza tym DG2-128 z rdzeniem taktowanym na poziomie 1,9 GHz byłby o 12 proc. szybszy od grafiki Nvidia GeForce GTX 1650. Wcześniejsze nieoficjalne informacje udostępnione wraz zemówią o DG2-512 porównywalnym z GeForce RTX 3080, jedynie nieco mniej od niego wydajnym. Może bliskim RTX 3070 Ti lub trochę go przewyższającym.Jak widać ani AMD ani Nvidia nie maja się czego obawiać w bezwzględnie najwyższym segmencie, ale rywalizacja wydajnością w szerokim dziale pomiędzy GeForce GTX 1650, a GeForce RTX 3080, to naprawdę spoty potencjał. Pierwsze modele kart graficznych Intela z serii DG2 miałyby pojawić się już pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku. Bardzo możliwe, że dodatkowy gracz na tym rynku wpłynie pozytywnie na podaż i realne ceny w sklepach dla końcowych odbiorców. Ostatnio (przynajmniej na zachodnim eBayu) ceny Radeonów i GeForców nieco obniżyły się, a Intel może za kilka miesięcy jeszcze mocniej wpłynąć na powrót do normalności z GPU.Źródło: videocardz TUM_APISAK @ Twitter / Foto tytułowe: Raja Koduri @ Twitter