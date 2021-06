Karta graficzna Intel ASUS DG1 Iris Xe w pierwszych testach. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy

ETA Prime przetestował grafikę Intel DG1 Iris Xe w wielu grach i 3DMarku

Specyfikacja testowego PC, choć jeszcze z oryginalnym RAMem (finalnie 16 GB 3200 MHz dual channel) / Foto: ETA Prime @ YouTube

3DMark Night Raid - 19539

3DMark Fire Strike - 5409

3DMark Time Spy - 1853

Forza Horizon 4 (1080p low) - średnio 62 FPS

Injustice 2 (1080p low) - średnio 58 FPS

Overwatch (1080p medium) - średnio 83 FPS

Fortnite (1080p performance mode, tekstury HD) - średnio 151 FPS

Genshin Impact (1080p medium) - średnio 60 FPS (blokada na 60 FPS)

Rocket League (1080p high) - średnio 87 FPS

GTA5 (1080p normal) - średnio 86 FPS

Cyberpunk 2077 (720p low, skalowanie 80 proc.) - średnio 29 FPS

Red Dead Redemption 2 wbudowany test (900p low) - średnio 38,6 FPS

ASUS Intel DG1 Iris Xe, to bardzo podstawowa, ale wystarczająca do e-sportowych gier grafika

Pamiętacie cichą premierę sklepową pierwszej dedykowanej karty graficznej Intela w historii Iris Xe DG1? W zasadzie drugiej, ale od czasu i740 minęło ponad 23 lat i już jej nie liczę. Chodzi o wprowadzenie Irisa PCI-Express 4.0 wraz(nazwa kodowa GXi7400BSDFV2). W końcu pojawił się pierwszy test tego układu w sieci. Przeprowadził go ETA Prime i wstawił na swój kanał YouTube.W desktopie siedzi karta graficzna Intel ASUS DG1 Iris Xe (zapewne niedługo pojawia się też PC z) z 80 jednostkami EU, 4 GB pamięci LPDDR4X (4266 MHz), taktowaniem rdzenia 1500 MHz i 30 W TPD. Pozostałe elementy komputera, to sześciordzeniowy i szesnastowątkowy procesor Intel Core i5-11400F (2,6 GHz do 4,4 GHz w turbo), 8 GB pamięci DDR4 3000 MHz w jednej kości, nośnik 500 GB SSD NVMe i Windows 10 Home x64. Jednak ETA Prime na potrzeby benchmarków wyposażył komputer w dwa moduły DDR4 po 8 GB z taktowaniem 3600 MHz pracujące w dual channel.Z jednej strony jak na dedykowaną kartę graficzną nie ma świetnych wyników, ale pamiętajmy, że to najwolniejszy i najbardziej podstawowy model Intela. Przyszłe. Co więcej, w każdej testowanej grze osiągnięto średnio przynajmniej okolice konsolowych 30 FPS, a w większości nawet 60 FPS. ETA Prime nie był zadowolony, choć według mnie testy przebiegły całkiem pozytywnie biorąc pod uwagę tak niski segment GPU.Nie jest to dobry wybór typowo dla gracza, ale jeśli komputery z Intel DG1 pojawią się także w Polsce i będą dobrze wycenione, na pewno pomogą przeczekać kiepski okres z wysokimi cenami GPU od NVidii i AMD. W końcu później zawsze można dokupić mocniejszy układ.Źródło i foto: ETA Prima @ YouTube