Smartfon od operatora czy ze sklepu? Sprawdzamy popularne modele

Wybór nie jest oczywisty.

Czy opłaca się kupić smartfon w abonamencie - założenia

Play Solo S+ - pakiet danych: 8 GB, rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 45 złotych

- pakiet danych: 8 GB, rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 45 złotych Plus - pakiet danych: 24 GB (promocja), rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 50 złotych

- pakiet danych: 24 GB (promocja), rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 50 złotych Orange Plan 50 - pakiet danych: 12 GB, rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 50 złotych

- pakiet danych: 12 GB, rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 50 złotych T-Mobile S - pakiet danych: 8 GB, rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu - 45 złotych

Motorola Moto G9 Play

Play - 1 zł jednorazowo + 20 zł / m-c = 481 złotych

Plus - BRAK

Orange - 20 zł / m-c = 480 złotych

T-Mobile - 129 zł jednorazowo + 25 zł / m-c = 729 złotych

MediaExpert - 599 złotych

Xiaomi Redmi 9 3/32

Play - 1 zł jednorazowo + 15 zł / m-c = 361 złotych

Plus - 0,98 zł jednorazowo + 24 zł / m-c = 576,98 złotych

Orange - 17 zł / m-c = 408 złotych (ODNOWIONY)

T-Mobile - 219 zł jednorazowo + 25 zł / m-c = 819 złotych (Xiaomi Mi Smart Band 5 "gratis")

(Xiaomi Mi Smart Band 5 "gratis") Empik - 498 złotych

OPPO Reno5 5G

Play - 1159 zł jednorazowo + 20 zł / m-c = 1639 złotych

Plus - 0,98 zł jednorazowo + 83 zł / m-c = 1992,98 złotych

Orange - 799 zł jednorazowo + 44,99 zł / m-c = 1878,76 złotych

T-Mobile - 319 zł jednorazowo + 70 zł / m-c = 1999 złotych

x-kom - 1999 złotych

Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB

Play - 3599 zł jednorazowo (promocja) + 20 zł / m-c = 4079 złotych

Plus - 399 zł jednorazowo (promocja) + 192 zł / m-c = 5007 złotych (wersja 256 GB)

Orange - 799 zł jednorazowo + 161,99 zł / m-c = 4686,76 złotych

T-Mobile - 1339 zł jednorazowo + 140 zł / m-c = 4699 złotych

x-kom - 3999 złotych

Czasy telefonów za złotówkę w abonamencie minęły bezpowrotnie. Obecnie w zasadzie każdy operator oferujący smartfon do umowy abonamentowej sprzedaje go de facto na raty, co odpowiada wielu konsumentom. Postanowiliśmy sprawdzić, na ile opłacalne są oferty poszczególnych telekomów. Czy opłaca się kupić smartfon w abonamencie, czy lepiej postawić na umowę abonamentową, a smartfon kupić sobie osobno, w sklepie? A może ten sam sprzęt opłaca się kupić w wolnej sprzedaży od operatora?Na początku zerknąłem na oferty operatorów, próbując przyjąć jakieś sensowne kryterium. Uznałem, że kluczowe są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetowy opiewający na co najmniej 5 GB. Okazało się, że u każdego z operatorów znajdę coś ciekawego w kwocie do 50 złotych miesięcznej opłaty (z uwzględnionymi rabatami). Pod uwagę wziąłem oferty bez 5G, ze smartfonami dołączanymi do następujących taryf:Wszystkie powyższe ceny dotyczą umowy na 24 miesiące i opłaty za urządzenie rozłożonej na 24 raty. W powyższych taryfach postanowiłem sprawdzić ceny kilku popularnych modeli smartfonów, nie doliczając do nich ceny abonamentu. Porównałem je z najniższymi cenami urządzeń w sklepach z oficjalnej dystrybucji. Możliwym jest, że telefony da się kupić jeszcze taniej w mniejszych sklepach.Z powyższych wyliczeń widać jak na dłoni, że... kwestię zakupu każdego modelu smartfonu należy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku OPPO Reno 5 5G smartfon w ramach umowy abonamentowej był znacznie tańszy, niż w sklepie. Taniej dało się kupić też przykładowe, niedrogie urządzenia Motorola i Xiaomi, a najdroższy Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB kosztował najmniej w jednym ze sklepów pozaoperatorskich.ceny smartfonów u operatorów potrafią się różnić, zależnie od wybranego abonamentu. Należy to uwzględnić na etapie poszukiwań.Jak wspomniałem na wstępie, wiele osób decyduje się na zakup smartfonu od operatora ze względu na możliwość łatwego rozłożenia czasem wysokiej ceny urządzenia na raty. Warto jednak zainteresować się tym, czy rat 0% na dane urządzenie nie oferuje jego producent, w oficjalnym salonie sprzedaży. Takowe raty (prawdzie raty 0%) dostępne są także chociażby na Allegro, a procedura ich uzyskania jest uproszczona.zawsze porównujcie oferty. Trzeba to robić - nierzadko w Waszej kieszeni zostanie w efekcie nawet kilkaset złotych.Źródło: mat. własny