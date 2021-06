Hyperbook prezentuje laptopy z kartami RTX 3050 Ti i RTX 3050

Wow.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że układy NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti i RTX 3050 trafią wyłącznie do laptopów. W Polsce zadebiutowały właśnie odświeżone modele notebooków Hyperbook NH5 i NH7 z wspomnianymi kartami graficznymi. Nowości to także lepsze procesory oraz... jeszcze niższe ceny. W końcu oba wymienione GPU to najtańsze propozycje z serii GeForce RTX.Hyperbook NH5 i NH7 to nie tylko nowe GPU i CPU na czele z flagowym, 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Intel Core i7-11800H - to także lepsze ekrany. W NH5 zastosowano matrycę IPS o przekątnej 15,6-cala, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz. W modelu NH7 to 17,3-calowy panel IPS 144 Hz. Oba oferują pokrycie 90% przestrzeni barw sRGB.W laptopach znaleźć można nawet 64 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy kartami GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti i RTX 3050. Limit mocy (TGP) jakim charakteryzują się poszczególne karty to 105 W dla RTX 3060 i 75 W dla RTX 3050 Ti i 3050. Układy korzystają z nowoczesnej architektury Ampere i wspierają wszystkie przydatne graczom techniki jak ray tracing, NVIDIA DLSS oraz NVIDIA Reflex.Notebooki Hyperbook zamknięto w lekkiej i wytrzymałej obudowie o wadze 2,2 kg w wypadku NH5 i 2,5 kg dla NH7. Każdy komputer może być wyposażony w maksymalnie dwa dyski w standardzie M.2 i jeden 2,5 cala. Chcesz więcej pamięci RAM, inny dysk SSD, poprawione chłodzenie - żaden problem. Jednocześnie, jeżeli nie chcesz korzystać z konfiguratora na stronie producenta, możesz wybrać standardową wersję prosto ze sklepowej półki.Wszystkie aktualnie składane w sklepie Hyperbooka zamówienia na laptopy objęte są promocją. Aby z niej skorzystać należy w pole kodu rabatowego wpisać hasło BONUS. Promocja obowiązuje do 20 czerwca.W ramach promocji każdy kupujący otrzymuje rabat w wysokości 200 zł i zaawansowany układ chłodzenia gratis.Ceny nowych laptopów Hyperbook zaczynają się od 5399 złotych dla NH5 i 4699 złotych dla NH7.Źródło: Hyperbook