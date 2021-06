Dzięki realme GT powróciły czasy tanich flagowców. Co za wydajność!

Na taki smartfon czekałem.



Rynek smartfonów może wydawać się nieco nudny, a w ostatnim czasie brakuje na nim innowacyjności. Owszem, producenci idą do przodu proponując, np. urządzenia ze składanymi ekranami, ale wydaje się, że zainteresowanie tą technologią ze strony konsumentów jest nadal nikłe. Czego oczekuje zatem wymagający użytkownik? Przede wszystkim niezawodności, wydajności, dobrego aparatu i wytrzymałej baterii. Cechy te oczywiście najbardziej pasują do flagowców, które niestety na przestrzeni lat mocno podrożały osiągając absurdalne sumy.



Pamiętacie określenie “pogromca flagowców”? To były czasy :) Na szczęście wróciły i to za sprawą marki realme.





Smartfon i wyścigowy design? Oto realme GT



Chiński producent



Czy taki zakup ma sens? Moim zdaniem zdecydowanie tak, zważywszy na flagowe możliwości urządzenia i stosunek jakości do ceny.







Wydajność na pierwszym miejscu

Wielu użytkowników (w tym ja!) celuje w urządzenia oferujące maksymalną wydajność. Naprawdę irytują mnie sytuacje, gdy system operacyjny zwalnia, animacje klatkują, a wczytywanie aplikacji trwa kilka sekund. Dlatego wybór smartfonu z topowym procesorem mobilnym to podstawa jeżeli cenimy swój czas, a smartfon jest nie tylko źródłem rozrywki, ale i narzędziem pracy.



W przypadku realme GT otrzymujemy topową jednostkę Snapdragon 888 5G, która nie ma sobie równych w świecie androidowych urządzeń. Oczywiście sam procesor jest ważny, ale nie wolno zapominać też o towarzyszącej mu pamięci. Tutaj realme nie oszczędza - na pokładzie znajdziemy aż 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1.



Taki zestaw w połączeniu z układem graficznym Adreno 660 sprawia, że korzystanie z realme GT to czysta przyjemność.



Skoro mowa o wydajności, przytoczę kilka cyferek, bo wiem, że użytkownicy szukający wydajnego smartfonu, często nimi się sugerują. Model GT w teście AnTuTu pokazuje prawdziwy pazur osiągając 808573 punktów wyprzedzając znacznie droższego Samsunga S21 Ultra 5G (764904 punkty), Xiaomi Mi 11 (793407 punktów) czy OnePlusa 9 Pro (807369 punktów).



Nie da się ukryć, że GT będzie też doskonałą propozycją dla mobilnych graczy. Producent zaimplementował wewnątrz urządzenia system chłodzenia oparty o komorę parową, która sprawia, że całość nie nagrzewa się do niebezpiecznych temperatur. Podczas naszych testów smartfon osiągnął maksymalnie 44°C. To świetny wynik.



Prosty i czytelny interfejs, to kolejne cechy, które docenią fani wydajnych smartfonów. Na pokładzie znajdziemy nakładkę



