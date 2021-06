Tamagotchi wraca na rynek jako smartwatch. To ciekawy pomysł

Zegarek z niespodzianką dla małego dziecka.

Tamagotchi smartwatch

Tamagotchi to kultowe w latach 90' XX wieku cyfrowe "jajko", umożliwiające hodowlę wirtualnego stworka, którego podstawowe potrzeby trzeba było regularnie zaspokajać. Oj, ile młodzież wylała łez nad martwymi zwierzakami, które przez przypadek zaniedbano... Właściciele praw do marki z Bandai na przestrzeni ostatnich lat próbowali wskrzesić tę ideę, jednak ani apka na smartfony, ani remake zabawki w klasycznej formie nie przebiły się do mainstreamu. Nowym pomysłem na Tamagotchi jest zamknięcie go w formie smartwatcha.Smartwatch Tamagotchi, nazwany po prostu... "Smart", to Tamagotchi, który może również używać dokładnie tak, jak używa się inteligentny zegarek. Nie jest zbyt zgrabny i już sam design pokazuje, ze zaprojektowano go przede wszystkim z myślą o dzieciach.