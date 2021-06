Na Sony PSVR 2 jeszcze trochę poczekamy, ale znamy już przybliżoną datę premiery

Liczycie na rychłą premierę PSVR 2 dla PS5? Niestety musicie wstrzymać się do 2022 roku

LCD wciąż popularniejsze w VR, ale Sony znów stawia na ekrany OLED

Od dłuższego czasu słyszymy o różnych kwestiach dotyczących następcy konsolowego. Jak na razie Sony mimo oficjalnego potwierdzenia pracy nad goglami VR, wciąż nie potwierdziło żadnej daty premiery tego akcesorium. Jednak inne zaznajomione z tematem źródła właśnie wyjawiły, kiedy mniej więcej sprzęt trafi na rynek.Według informacji, do których dotarł serwis Bloomberg, headset Sony PSVR 2 miałby być dostępny w sklepach za ponad rok, a konkretnie w okresie bożonarodzeniowym 2022 roku. To jeszcze sporo czasu. Wielu posiadaczy PS5 liczyło na dużo szybszy debiut gogli jeszcze w 2021 roku. Niestety pierwszy PSVR (na zdjęciu otwierającym), który sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, nie jest domyślnie w pełni zgodny z nową konsolą Sony. Z PS5 można go używać jedynie dla gier ze wsteczną kompatybilnością PS4 i po dokupieniu pewnych dodatkowych akcesoriów. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, to niestety przyjdzie nam oczekiwać mniej więcej półtora roku.Powyżej możecie zobaczyć trailer PSVR 2 wykonany przez fana. To oczywiście tylko pewien luźny nieoficjalny koncept, który najpewniej nie ma wiele wspólnego z finalnym produktem. Artykuł Bloomberga, w którym padła wzmianka o PSVR 2, traktował o dużej popularności paneli LCD na tle OLED właśnie w sprzęcie VR. W telefonach od lat prym wiodą ekrany OLED/AMOLED, a telewizory wyposażone w matryce tego typu nie są może wciąż bardzo tanie, ale ich cena sukcesywnie się obniża, a popularność wzrasta. Poza tym coraz więcej komputerowych monitorów i laptopów jest sprzedawanych z ekranami OLED, choć tutaj trend jest widoczny w mniejszym stopniu niż w przypadku TV.Technologia LCD umożliwia przy mniejszych kosztach o wiele lepsze upakowanie pikseli, a co za tym idzie lepsze wrażenia zanurzenia się w wirtualnym świecie. Panele OLED wciąż mocno przegrywają w kwestii ekonomicznej z rodziną LCD, do której należą m.in. matryce IPS i VA. Niemniej w PSVR 2 znów zobaczymy OLED, tak jak w pierwotnym projekcie Sony. Produkcją ekranów na potrzeby VR nowej generacji od Sony Group Corp. miałby zająć się Samsung Display Co.Źródło:/ Foto tytułowe: Sony