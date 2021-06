Karty graficzne w końcu tańsze! Niższe ceny w niemalże całym przekroju GPU

Gorsza opłacalność dla Ethereum i limitery wydobycia kryptowalut w CPU Nvidia GeForce

Odkąd jeszcze jesienią 2020 roku rozpoczął się wielki kryzys na rynku kart graficznych (przynajmniej pod kątem kupujących - pośrednicy, sklepy i producenci nie mają problemu z transakcjami), ceny ogromnie wzrosły a realna dostępność spadała. Niedawno w ujęciu kwartalnym, ale jeszcze nie miało to wpływu na ceny. Przynajmniej do tej chwili.Portal tomshardware, który od lutego 2021 roku śledzi cen kart graficznych w zachodnim serwisie eBay, w końcu zauważył liczne spadki. Minimalnie większa podaż raczej nie jest przyczyną, ale niższe ceny względem poprzedniego miesiąca mogą mieć dwa główne podłoża. Nvidia wprowadziła modele GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti z limiterami wydobycia kryptowalut, ale także zastępuje poprzednie GPU (poza GeForce RTX 3090) specjalnymi wersjami z dołożonymi limiterami. Standardowe bez ograniczenia wydajności w obliczeniach związanych z kryptowalutami nie powinny już napływać do pośredników i dalej do sklepów. Oczywiście zanim cała machina dojdzie do najniższego szczebla, jeszcze chwila musi minąć, ale już teraz widać efekty. Przynajmniej na zachodzie.Temat łączy się też z obniżeniem i ustabilizowaniem kursu Ethereum od czasu majowego sporego wzrostu. Mniejsza opłacalność inwestycji w koparki kryptowalut i gorsza dostępność kart bez limiterów, to niższy popyt wśród górników. Ma to odzwierciedlenie w cenach większości grafik. Spośród wszystkich analizowanych modeli (Nvidia GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 3060 oraz AMD Radeon RX 6900 XR, RX 6800 XT, RX 6800 i RX 6700 XT) tylko jedna nieznacznie podrożała o 1,3 proc. Mowa o modelu AMD Radeon RX 6900 XT.W pozostałych przypadkach odnotowano mniejsze lub większe spadki względem zeszłego miesiąca, które sięgają nawet kilkunastu procent. Najbardziej dostało się cenie GeForce RTX 3060 Ti (12,6 proc.) i GeForce RTX 3080 (11,5 proc.). Więcej niż o 8 proc. spadły też ceny GeForce RTX 3070 (8,5 proc.) i Radeon RX 6800 (8,1 proc.). Pozostałe GPU, to już tylko różnice pomiędzy 3,9, a 5,6 proc. Tak czy inaczej, wszędzie poza wspominanym RX 6900 XT (i nowymi RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti, z których po prostu nie ma jeszcze historycznych danych z racji niedawnej premiery) jest lepiej i to zauważalnie. Mimo to nadal większość kart graficznych ma ceny około dwukrotnie lub nawet trzykrotnie wyższe od sugerowanych. Tak dużej dysproporcji nie da się wyrównać przez miesiąc.Na razie w Polsce nie dostrzegamy tak wielkich różnic w cenach, co nie znaczy, że tendencja nas nie dotknie. Niższy popyt ze strony górników kryptowalut na pewno w końcu przełoży się na pieniądze, za jakie przyjdzie nam kupować GeForcy i Radeony w kraju nad Wisłą. O ile nie czeka nas kolejny skok kursu, możemy być świadkami trendu obniżek. Oczywiście bardzo powolnego. Tym bardziej, że wzmożony popyt, to nie tylko wina górników, a w zasadzie całego przekroju konsumentów prywatnych i firmowych. Kryptowaluty jedynie dołożyły do pieca w już i tak niewesołej sytuacji, a nie były głównym powodem wzrostu cen.Źródło: tomshardware / Foto tytułowe: Pixabay