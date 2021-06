Smartwatche Huawei z serii Watch 3 i słuchawki FreeBuds 4 dostępne w Polsce. Tanio nie jest, ale...

Kolejne nowości.

Przedsprzedaż Huawei Watch 3 Pro

Przedsprzedaż Huawei Watch 3

Funkcje Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 dostępny jest w wersji(opaska z fluoroelastomeru) w rekomendowanej cenielub w wersji Classic (na skórzanym pasku) za. W przedsprzedaży, Huawei Watch 3 dostępny jest w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 4i Watch 3 Pro i Watch 3, oprócz długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, funkcji monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, wyposażone są w nowe funkcje, w tym rozmowy głosowe eSIM.Spód koperty w Huawei Watch 3 Pro wykonany jest z ceramicznego materiału – dzięki temu jego powierzchnia jest przyjazna w dotyku i gładka, co pomaga w stałym i dokładnym monitorowaniu tętna. Producent podaje, że tarcza zegarka wykonana jest ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru.Bateria w Watch 3 Pro działa nawet do 3 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra umożliwia do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. Według Huawei, w obydwu modelach, zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20% i 15 godzin pracy w trybie LTE.Kluczową zmianą w nowej serii jest system operacyjny. HarmonyOS w najnowszej serii smartwatchy przynosi nowy wygląd interfejsu wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy. Huawei Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych). W serii Watch 3 znajduje się również preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery, który umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzenie.Smartwatche z serii Watch 3 obsługują usługę eSIM, dzięki czemu użytkownik może korzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i w smartwatchu. Usługę eSIM będzie można zamówić od lipca u operatorów T-Mobile i Orange. Szczegółów dotyczących taryf należy szukać na stronach operatorów lub w punktach.Nowe smartwatche Huawei obsługują również tryb SOS, dzięki któremu w nagłych przypadkach można połączyć się telefonicznie z lokalnymi służbami ratunkowymi. Urządzenia wyposażone są w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu podczas podróży, bez konieczności wyjmowania smartfona.