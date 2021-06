Letnia wyprzedaż AliExpress. Najnowszy Realme GT w wybornej cenie!

Nowość na rynku.



W ramach letniej wyprzedaży sklep AliExpress przygotował atrakcyjne oferty na telefony komórkowe. Gwiazdą promocji jest zdecydowanie



Zanim przejdziemy do przedstawienia oferty pragniemy zaznaczyć, że wszystkie ceny podane w artykule aktywne będą aktywne od 21 czerwca od godziny 9.00. Teraz możemy dodać interesujące nas produkty i zakupić je gdy ruszy promocja. Oprócz tego, od 21-ego aktywne będą też kupony rabatowe, które dodatkowo obniżą ceny produktów. Oto ich lista:



LATONOWY - $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress

- $3 zniżki przy wydanych $4, działa ze wszystkimi produktami, tylko dla nowych użytkowników AliExpress INSTALKILATO - $6 rabatu przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników

- $6 rabatu przy wydanych $60, działa ze wszystkimi produktami, dostępny dla wszystkich użytkowników OBLEDNE3 - $3 zniżki przy wydanych $20, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $3 zniżki przy wydanych $20, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE10 - $10 upustu przy wydanych $80, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $10 upustu przy wydanych $80, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE20 - $20 rabatu przy wydanych $200, działa na produkty z kategorii Super Deals oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie

- $20 rabatu przy wydanych $200, działa na produkty z kategorii oraz towary z opcją wysyłki z magazynów w Europie OBLEDNE18 - $18 zniżki przy wydanych $150, działa tylko z towarami z opcją wysyłki z magazynów w Europie

1. Realme GT

Smartfon na pewno przyciąga swoim wyglądem. Twórcy inspirowani autami sportowymi zaprojektowali telefon o nietuzinkowym designie. Plecy urządzenia pokryte są żółtą skórą i przedzielone są czarnym, błyszczącym paskiem. Wygląda to niesamowicie i przywodzi na myśl samochody sportowe.







Równie ciekawe są podzespoły urządzenia. Znajdziemy tutaj najwydajniejszy obecnie procesor koncernu Qualcomm czyli Snapdragon 888. By w pełnie wykorzystać jego możliwości, Realme zaprojektowało zupełnie nowy system chłodzenia oparty na połączeniu miedzi oraz elementów ze stali nierdzewnej.



Oprócz tego znajdziemy tu 6,43-calowy ekran Super AMOLED wspierający rozdzielczość FHD+ (2400 x 1080) oraz odświeżanie obrazu 120 Hz. Realme GT wyposażono w 8 GB RAM LPDDR5 oraz 128 GB super szybkiej pamięci masowej UFS 3.1. Oprócz tego urządzenie może pochwalić się głośnikami stereo, NFC oraz potrójnym aparatem z głównym sensorem 64MP ƒ/ 1.8 (Sony IMX682 Exmor RS). Całość dopełnia bateria o pojemności 4500 mAh z wsparciem dla szybkiego ładowania 65W.



Smartfon Realme GT (8/128 GB) kupimy za około



2. POCO X3 Pro

POCO X3 Pro napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 860 i układ graficzny Adreno 640. Całość chłodzona jest za pomocą technologii LiquidCool 1.0 Plus zapewniającej wysoką wydajność nawet podczas wydłużonych sesji gamingowych. Producent wyposażył smartfon w 6,67-calowy wyświetlacz DotDisplay o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i odświeżaniu ekranu 120 Hz. Całość chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 6.





Ponadto POCO X3 Pro oferuje głośnik stereo, gniazdo kart microSD, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, aparat 48MP + 8MP + 2MP + 2MP oraz baterię 5160 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 33W.



Smartfon POCO X3 Pro (6/128 GB) kupimy za



3. OnePlus Nord CE

Producent wyposażył OnePlus Nord CE w 6,4 calowy ekran AMOLED FHD+ (2400 x 1080) z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Napędzany jest przez procesor Snapdragon 750 5G, a bateria 4500 mAh wspiera technologię WarpCharge 30T, która jest w stanie naładować smartfon od 0 do 70 procent w zaledwie pół godziny. Urządzenie działa na systemie Android 11 z nakładką OxygenOS. Telefon jest też stosunkowo lekki - waży tylko 170 g.



Telefon może pochwalić się potrójnym aparatem 64MP z przysłoną f/1,79 i obiektywem szerokokątnym 119°. Do selfie wykorzystamy przednią kamerę o matrycy 16MP.



Smartfon OnePlus Nord CE (8/128 GB) dostępny za



4. POCO M3 Pro 5G

Telefon może pochwalić się 6,5-calowym wyświetlaczem FHD+ DotDisplay z odświeżaniem 90 Hz. Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass. Producent zadbał także o wydajność energetyczną telefonu. Ekran przełącza się on między 30, 50, 60 i 90 Hz w zależności od oglądanego materiału. Producent podaje, że POCO M3 Pro oferuje Dual SIM ze wsparciem dla sieci 5G.



Sercem urządzenia jest wytwarzany w procesie 7 nm procesor MediaTek Dimensity 700 o taktowaniu zegara do 2,2 Ghz. Z tyłu urządzenia umieszczono potrójny aparat 48MP z obiektywem do zdjęć makro 2MP oraz czujnikiem głębi 2MP.Telefon wyposażono w moduł NFC, czytnik linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz Bluetooth 5.1. Całość spina pojemna bateria 5000 mAh wspierająca szybkie ładowanie 18W.



Smartfon POCO M3 Pro dostępny jest w cenie



5. Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G to jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartfonów z obsługą 5G na rynku. Urządzenie wyposażono w 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 wytwarzany w procesie produkcyjnym 7 nm, a sieć 5G obsługiwana jest przez obie karty SIM. 6,5-calowy wyświetlacz AdaptiveSync DotDisplay oferuje rozdzielczość FHD+ i odświeżanie obrazu 90 Hz.





Warto zauważyć, że smartfon reguluje częstotliwość odświeżania w zależności od oglądanych treści - statyczne obrazki działają w trybie 30 Hz, przeglądamy serwisy społecznościowe w 60 Hz, a gry chodzą w 90 Hz. Urządzenie korzysta też z czujnika oświetlenia 360°, który inteligentnie dostosowuje jasność ekranu do 4096 różnych poziomów.



Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/64 GB) dostępny za



6. Xiaomi Black Shark 4

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 870 wyposażony w zestaw technologii Snapdragon Elite Gaming i układ graficzny Adreno 650 GPU. Black Shark 4 wyposażono w najnowszej generacji ekran Samsung E4 AMOLED 6.67" zgodny z HDR 10+, który charakteryzuje się szczytową jasnością 1500 nitów. Nie zabrało też wysokiej częstotliwości odświeżenia 144 Hz. Producent zapewnia, że szybkość reakcji ekranu na dotyk to aż 720 Hz. Producent ulepszył też zaawansowany system chłodzenia cieczą, co zapewnia 30% wzrost rozpraszania ciepła. Całość zasila bateria 4500 mAh, którą naładujemy do pełna za pomocą dołączonej ładowarki 67W w około 25 minut.



Producent zadbał by miłośnicy gier mobilnych mogli komfortowo rozkoszować się rozgrywką. Na jednej z krawędzi urządzenia znajdziemy magnetyczne przyciski (Magnetic Pop-up Triggers), które można w każdej chwili aktywować. Z pewnością okażą się one niezwykle pomocne w grach, gdzie liczy się refleks i precyzja. Co więcej, fizyczne przyciski możemy dowolnie mapować, aby sprawdzały się w różnych gatunkach gier.



Gamingowy telefon Black Shark 4 (6/128 GB) dostępny jest za



7. OnePlus 8T 5G

Telefon wykorzystuje 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wydajność OnePlus 8T zapewniana jest przez 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 865 i układ graficzny Adreno 650. Smartfon pracuje na systemie OxygenOS, który jest zmodyfikowaną wersją Androida 11. Na pokładzie znajdziemy też moduł NFC, Wi-Fi 6 oraz wsparcie dla technologii 5G. Baterię 4500 mAh naładujemy szybko do pełna korzystając z technologii Warp Charge 65W.





Smartfon OnePlus 8T (8/128 GB) kupimy za



8. OnePlus Nord N10 5G

Producent wyposażył telefon w 6,49-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O wydajność dba nowy układ Snapdragon 690 z modemem 5G, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci micro SD.



