Nowe technologie mogą wyjść mężczyznom na zdrowie

Między 14 a 20 czerwca przypada, poprzedzający Dzień Ojca. Święto ma na celu skupienie się na sprawach związanych ze zdrowiem mężczyzn oraz budowaniu świadomości wokół ich problemów zdrowotnych. Za sprawą skokowego rozwoju nowych technologii równie często co o zdrowiu mówimy dziś o tzw. mobilnym zdrowiu, czyli wykorzystaniu w opiece zdrowotnej technologii mobilnych: urządzeń, aplikacji oraz usług cyfrowych do zwalczania szkodliwych nałogów i promowania postaw prozdrowotnych.Jak pokazują wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2020 , styl życia w znacznie większym stopniu determinuje kondycję zdrowotną niż czynnik dziedziczny, czyli rodzinne obciążenie chorobami. Według licznych badań to kobiety bardziej dbają o zdrowie niż mężczyźni. Indeks Zdrowia w przedziale 76-100 proc. uzyskało 16 proc. kobiet oraz znacznie mniej, bo tylko 10 proc. mężczyzn. Aż 74 proc. badanych mężczyzn ma problem z nadmierną masą ciała. Podczas gdy warzywa i owoce do swojej diety codziennie włącza 34 proc. kobiet w przypadku mężczyzn jest robi to tylko 25 proc. z nich. Jedynie 11 proc. Polaków deklaruje całkowitą abstynencję. Odsetek kobiet pijących alkohol wynosi 85 proc., natomiast mężczyzn 92 proc. Mężczyźni palą chętniej i więcej niż kobiety – po „dymka” codziennie sięga co trzeci z nich. Odsetek palących wśród pełnoletnich mężczyzn w Polsce wynosi 31 proc.Same choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają w Europie za 4 mln zgonów rocznie i są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Nowotwory stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce, a mimo to wiele osób nadal zapomina o wykonywaniu badań przesiewowych w ogóle lub nie wykonuje ich regularnie. Dla przykładu badania stężenia PSA (określenie ryzyka raka prostaty) nigdy nie wykonało aż 35 proc. mężczyzn w wieku 55-64 lat i 19 proc. mężczyzn po 65. roku życia.Ewentualne wystąpienie nowotworu do pewnego stopnia zależy od nas samych. Ryzyko możemy zmniejszyć przede wszystkim przez zachowanie prawidłowej diety, codzienną aktywność fizyczną i przez zaniechania palenia tytoniu.Bieżący monitoring stanu zdrowia, automatyczne powiadomienia do służb medycznych o niepokojących odczytach parametrów zdrowotnych, zapobieganie rozwojowi wielu chorób – to tylko niektóre z technologicznych zasobów działających na rzecz zdrowia. Napędzają one rozwój całej branży mobilnego zdrowia. W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost liczby aplikacji medycznych związanych z profilaktyką chorób.Kluczową kwestią w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie jest odpowiednia dieta. Aplikacja mobilna Fitatu kompleksowo ułatwia odpowiednie odżywianie i prowadzenie zdrowego stylu życia. Pozwala uzyskać informacje o zawartości kalorii i składników odżywczych w spożywanych produktach, kontrolować ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia, skorzystać z bazy jadłospisów lub dodawać własne, wprowadzać i monitorować pomiary masy ciała, obwodów, ilości spożytej wody. W aplikacji znajdziesz również wykresy swoich osiągnięć i założone cele. Dodatkowo w aplikacji można znaleźć kilkaset ćwiczeń dla mężczyzn, dzięki którym zachowanie zdrowia lub zrzucenie zbędnych kilogramów stanie się jeszcze łatwiejsze.

Aplikacja mobilna Fitatu / foto. App Store

Urządzenia zdrowotne

Wykonywanie EKG za pomocą aplikacji EKG na zegarku Apple Watch / foto. Apple

Po odpowiedniej diecie drugim krokiem w dbaniu o zdrowie są regularne ćwiczenia. Przy tym może pomóc aplikacja FitPlan , dzięki której poćwiczysz z osobistym trenerem. Po wprowadzeniu swoich danych jak masa ciała czy wzrost można wybrać plan oparty na celach, jak utrata wagi. Aplikacja oferuje trening krok po kroku prowadzony przez profesjonalnych trenerów i sportowców.Aplikacje do glukometrów są pomocne osobom chorym na cukrzycę, których według aktualnych szacunków jest w Polsce ponad 2,6 mln. Liczne badania aplikacji na smartfony wykazały obiecujące wyniki w samodzielnym leczeniu cukrzycy. W mierzeniu poziomu glukozy w połączeniu z glukometrem mogą pomóc takie aplikacje jak Diabeo, Diabetes Interactive Diary, BlueStar. Dzięki łatwemu przesyłowi danych z podłączonych do aplikacji glukometrów możliwa jest szybka i sprawna analiza wyników przez lekarza. Z kolei mySugr FreeStyle Libre to najpopularniejsze aplikacje do pomiaru glukozy we krwi w Polsce.Smart-zegarki zaliczane są do tzw. „technologii ubieralnych” (wearables) i zyskują coraz większą popularność nie tylko z uwagi na to, że są atrakcyjnym gadżetem, lecz również stają się „technologicznym doktorem”. Większość tych urządzeń spełnia więcej niż jedną funkcję – wybrane modeleoraz monitorują EKG. Na rynku dostępne są też urządzenia bardziej zaawansowane i przeznaczone do użytku medycznego, jak np. Biobeat, Omron czy BPro. Spełniają wymagania Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej (ang. Association for Advancement of Medical Instrumentation, AAMI) oraz Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hipertension) . To także jedyne smartwatche mierzące BP, które zostały zarejestrowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) .Palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy są kolejnymi czynnikami, które niosą ze sobą ryzyko rozwoju chorób, m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego czy chorób nowotworowych. Dlatego najlepiej jest się rozstać z nałogiem. Niestety liczne próby odzwyczajenia się od papierosówczęsto kończą się porażką, a w Polsce działają zaledwie dwie specjalistyczne poradnie rzucania palenia - w Gdańsku i w Warszawie - czyli jedna poradnia przypada na 4 mln polskich palaczy.Dlaczego mężczyźni chętnie palą, dlaczego jest to ich najczęstszy nałóg? W Polsce może mieć na to wpływ między innymi wysokość akcyzy na papierosy oraz ich cena. Ta należy do jednej z najniższych w całej Unii Europejskiej.Pełen rakotwórczych czynników dym tytoniowy, jest przyczyną 1/5 zgonów z powodu raka na całym świecie. Odkrycia naukowców z King's College London potwierdzają to, czego obawiali się eksperci – ryzyko nowotworu zwiększa także bierne palenie. Niepalący, którzy dzielą mieszkanie z palaczem, są o 51 proc. bardziej narażeni na raka jamy ustnej, niż gdyby mieszkali z kimś, kto nie pali. Z kolei wcześniejsze badania wykazały, że bierne palenie może powodować raka płuc.W takich sytuacjach nowe technologie również może przyjść z pomocą, ograniczając szkody wywołane paleniem tytoniu. Podgrzewacze tytoniu typu IQOS podgrzewają tytoń w celu uwolnienia z niego związków nikotynowych. Ponieważ tytoń w takim urządzeniu nie jest spalany w prawie 800 stopniach jak ma to miejsce w tradycyjnych papierosach, a podgrzewany do tylko 300 stopni, nie powstają tu substancje smoliste ani dym papierosowy. W aerozolu powstałym podczas podgrzewania tytoniu występują też znacznie niższe stężenia (nawet o 90 proc.) wielu toksycznych oraz rakotwórczych związków niż w dymie z papierosów dostępnych na rynku. Co ważne, przebadane produkty alternatywne do papierosów znacznie ograniczają również efekt tzw. biernego palenia.Nowe technologie mogą nas wspierać w dbaniu o zdrowie, jednak trzeba pamiętać o samokontroli, regularnych wizytach kontrolnych u lekarza oraz kompleksowym dbaniu o siebie. W Narodowym Teście Zdrowia Polaków okazało się, że Polacy znacznie mniej troszczą się o swoje zdrowie i zdrowy styl życia w roku 2021 niż rok wcześniej. Na szczęście widać w niektórych obszarach pozytywne zmiany jak częstsze stosowanie zdrowszej diety czy wzrost liczby osób, które zrezygnowały z alkoholu i papierosów.Źródło: opracowanie własne