“Leica Leitz Phone 1 oficjalnie. Najlepszy fotograficzny smartfon na rynku?

Źródło: softbank.jp

Leica to tylko znaczek

Źródło: softbank.jp



Tak samo jak model bazowy od Sharpa, tak jego odpowiednik z logiem Leica, będzie dostępny tylko na rynku japońskim i niestety nic nie zapowiada tego, aby miał go kiedykolwiek opuścić. Dla formalności warto jednak podać cenę Leitz Phone 1, która wynosi prawie 188 tysięcy jenów, co w przeliczeniu daje około 6500 złotych.



Pozostałe podzespoły smartfonu Leica także nie pozostawiają wiele do życzenia. Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 888 sparowany z 12 Gb pamięci RAM i 256 GB pamięci magazynowej. Wyświetlacz ma przekątną 6.6 cala, jest wykonany w technologii IGZO OLED, a jego rozdzielczość to 2730 x 1260 pikseli. Maksymalne odświeżanie to 120 Hz. Wbudowana bateria ma pojemność 5000 mAh, a na pokładzie zainstalowano Androida 11.Zarówno producent, jaki japoński promotor, firma Softbank, nie ukrywają, że Leica nie stworzyła modelu Leitz Phone 1 sama. Od strony technicznej jest to tak naprawdę nieco zmodyfikowany Sharp Aquos R6, a Leitz Phone 1 to tylko specjalna edycja tego modelu. Dla potencjalnych klientów może być to jedynie pozytywna informacja, bowiem mogą być pewni, że za jego produkcją stoi doświadczona w branży mobilnej firma.