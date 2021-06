Motorola Defy - nowy smartfon dla miłośników upuszczania i zatapiania

Wzmocniona konstrukcja.

Solidna konstrukcja, ale specyfikacja rozczarowuje

Wodoodporność - do 1,5 m przez 35 minut. Podwójnie uszczelniona obudowa

Odporność na piasek, kurz i brud, wilgoć i mgłę solną — certyfikat IP68

Normy wojskowe, MIL-SPEC 810H, odporność na ekstremalne temperatury, testy wibracyjne i upadkowe

akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowanie 20 W z technologią TurboPower

Wodoodporny port USB typu C

6,5-calowy wyświetlacz HD+ chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass Victus o grubości 0,7 mm i wgłębieniu 0,5 mm

Android 10 (z aktualizacją do wersji 11)

4 GB RAM, 64 GB ROM, rozszerzalna pamięć masowa (microSD)

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm SD662 2 GHz

48 MP f/1.8 główny sensor + 2 MP czujnik głębi + 2 MP makro, 8 MP przedni aparat

LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi, 3G HSPA+, 2G GSM

Chropowata obudowa zapewnia pewny chwyt

Programowalny klawisz skrótu z trybem PTT (Push to Talk)

Bluetooth 5.0, NFC

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm (wodoodporne)

Dual SIM – Nano SIM + microSD

2-letnia gwarancja

Obsługa systemu Android Enterprise

Aktualizacje zabezpieczeń obejmują okres 2 lat

Obsługa bezdotykowa

Dostępny w kolorze zielonym i czarnym

Ile kosztuje Motorola Defy w Polsce?

Marka Motorola zaprezentowała właśnie nowe urządzenie, które według producenta, redefiniuje pojęcie wytrzymałego telefonu komórkowego. Smartfon jest wynikiem współpracy z Bullitt Group, światowym liderem w dziedzinie wytrzymałych telefonów komórkowych.Motorola Defyt o wodoodporny telefon zgodny z normami (IP68), który można zanurzyć na głębokość 1,5 m na 35 minut. Ponadto jest w stanie wytrzymać upadki z wysokości do 1,8 m2 i posiada certyfikat zgodności z normami wojskowymi (MIL SPEC 810H). To sprawia, że smartfon wytrzymuje ekstremalne temperatury, nie straszne są mu wszelkiego rodzaju naprężenia, a także z powodzeniem przeszedł szereg testów zderzeniowych.Od upadku z dachu samochodu przez przypadkowe wypadnięcie z kieszeni po rozlanie kawy lub pozostawienie na słońcu - producent podaje, że motorola defy poradzi sobie z wieloma niefortunnymi zdarzeniami.Smartfon oferuje również zestaw aparatów z głównym o rozdzielczości 48 MP i przysłonie f/1.84 z technologią Quad Pixel. Wykonane przez użytkownika ujęcia można obejrzeć na 6,5-calowym wyświetlaczu HD+ chronionym grubym szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Dodatkowo dzięki baterii o pojemności 5000 mAh z technologią ładowania TurboPower urządzenie zapewnia nawet dwa dni pracy na jednym ładowaniu.Smartfon napędzany jest przez dość przeciętny procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i 64 GB ROM (rozszerzalna pamięć masowa microSD). Szczególnie rozczarowuje ilość pamięci RAM, w tej cenie znajdziemy urządzenie oferujące co najmniej 8 GB. Oto najważniejsze aspekty nowego smartfonu Motoroli:Smartfon jest od dzisiaj dostępny w przedsprzedaży u wybranych partnerów handlowych, a regularna sprzedaż w Polsce rozpocznie się. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to. Ceny mogą różnić się w zależności od kraju, a pełna specyfikacja znajduje się na stronie internetowej motorolarugged.com.