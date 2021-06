OnePlus ogłasza połączenie z OPPO. Co dalej z marką?

Oficjalna wiadomość.

OnePlus łączy się z OPPO

"OnePlus będzie miał pod ręką więcej zasobów, aby stworzyć dla konsumentów jeszcze lepsze produkty"

"być bardziej wydajną, na przykład poprzez dostarczanie szybszych i stabilniejszych aktualizacji oprogramowania"

W pięć miesięcy po tym, jak OnePlus i Oppo połączyły swoje zespoły badawczo-rozwojowe, obie firmy ogłosiły właśnie plany dalszej integracji OnePlus z Oppo. W prostych słowach: obie firmy się łączą, ale OnePlus ma "działać niezależnie", cokolwiek znaczy to w świetle połączenia załogi oraz funduszy na rozwój. Warto pamiętać o tym, że według informacji chińskiego rządu Oppo od dawna jest jedynym instytucjonalnym udziałowcem w OnePlus.Pete Lau, jeden z założycieli OnePlus zaprzeczał wielokrotnie, jakoby OnePlus było zależne od Oppo. W obliczu najnowszych doniesień trudno nie powątpiewać we wcześniejsze zapewnienia. OnePlus od lat współpracuje z Oppo i najnowszy krok wydaje się dotyczyć raczej biznesowej strony zarządzania interesami, więc z perspektywy konsumenta niewiele powinno się zmienić.W opublikowanym na oficjalnym forum wsparcia technicznego oświadczeniu przedstawiciele OnePlus zapewniają, że ogłoszona fuzja oznacza, że. Ten ruch powinien również pozwolić marcedo swoich smartfonów. Jak marka zamierza to osiągnąć? Zobaczymy w najbliższym czasie. OnePlus i Oppo są teraz obsługiwane przez niezależne zespoły programistyczne, więc jeśli nie będą ściślej ze sobą powiązane w przyszłości, trudno jest oczekiwać, by coś mogło się w tej kwestii zmienić.