“Honor 50 oficjalnie. Ładny, tani i wkrótce z usługami Google

Popularna marka powraca.

Źródło: hihonor.com



Honor 50 to seria, która nie przypadnie do gustu fanom mobilnej fotografii. Żadna z wersji smartfona nie posiada bowiem optycznej stabilizacji obrazu, ani modnego ostatnio teleobiektywu. Jest za to składający się z czterech obiektywów układ, o matrycy głównej 108 MP, wspierana przez dodatkowe sensory: 8 MP, 2 MP i 2 MP.



Wersja dla oszczędnych i usługi Google

Wraz z modelami 50 i 50 Pro, zadebiutowała też wersja “lite”, czyli Honor 50 SE. Smartfon został wyposażony w 6,78-calowy ekran IPS Full HD z odświeżaniem 120 Hz. Za jego wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 900, który także jest nowym, cenionym układem wyposażonym w 5G. Podobnie jak w droższych odmianach, mamy tu 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci magazynowej.



Akumulator urządzenia ma pojemność 4000 mAh i może być ładowany z maksymalną mocą 66 W. Do robienia zdjęć posłuży 100-megapikselowy aparat, tym razem z dwoma, a nie trzema jednostkami asystującymi.





Źródło: hihonor.com



Jedną z najważniejszych informacji, jeśli chodzi o nowe modele Honora, jest system pod którego kontrolą działają. Wszystkie urządzenia mają natywnie zainstalowanego Androida 11 z nakładką producenta. Jak ogłoszono na prezentacji, producent wkrótce udostępni komplet usług Google, które będą w pełni dostępne na wszystkich trzech smartfonach.



Nie poznaliśmy jeszcze europejskich cen Honora 50, jednak w Chinach prezentują się one następująco: Honor 50 - 2699 juanów (ok.1600 zł), Honor 50 Pro - 3699 juanów (ok. 2150 zł), a Honor 50 SE – 2399 juanów (ok. 1400 zł).



Źródło: Jedną z najważniejszych informacji, jeśli chodzi o nowe modele Honora, jest system pod którego kontrolą działają. Wszystkie urządzenia mają natywnie zainstalowanego Androida 11 z nakładką producenta. Jak ogłoszono na prezentacji,Nie poznaliśmy jeszcze europejskich cen Honora 50, jednak w Chinach prezentują się one następująco: Honor 50 - 2699 juanów (ok.1600 zł), Honor 50 Pro - 3699 juanów (ok. 2150 zł), a Honor 50 SE – 2399 juanów (ok. 1400 zł).Źródło: Honor / fot. tyt. Honor Honor 50 to seria, która nie przypadnie do gustu fanom mobilnej fotografii.. Jest za to składający się z czterech obiektywów układ, o matrycy głównej 108 MP, wspierana przez dodatkowe sensory: 8 MP, 2 MP i 2 MP.Wraz z modelami 50 i 50 Pro, zadebiutowała też wersja “lite”, czyli Honor 50 SE. Smartfon został wyposażony w 6,78-calowy ekran IPS Full HD z odświeżaniem 120 Hz. Za jego wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 900, który także jest nowym, cenionym układem wyposażonym w 5G. Podobnie jak w droższych odmianach, mamy tu 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci magazynowej.Akumulator urządzenia ma pojemność 4000 mAh i może być ładowany z maksymalną mocą 66 W. Do robienia zdjęć posłuży 100-megapikselowy aparat, tym razem z dwoma, a nie trzema jednostkami asystującymi.

Zgodnie z planem byliśmy dzisiaj świadkami premiery serii Honor 50, która ma zapoczątkować nowy rozdział w dziejach marki, wyodrębnionej jakiś czas temu od Huaweia. 50 i 50 Pro to nowe flagowe urządzenia, które, zgodnie z filozofią Honora, mają oferować najlepsze funkcje w przystępnej cenie.Wbrew informacjom podawanym w przedpremierowych przeciekach,. Nie ma więc odmiany z topowym Snapdragonem 888, co oznacza, że wydajność będzie odbiegała od najlepszych modeli na rynku. Mimo to, nie powinno być większych problemów z niedoborem mocy, bo zastosowany układ to nowa jednostka, wykonana w 6 nm procesie technologicznym. Jej osiągi, szczególnie w trybie Turbo są więcej niż wystarczające do wszystkich gier i aplikacji jakie znajdziemy w Sklepie Play. Chipset obsługuje też 5G i ma cechować się umiarkowanym zużyciem energii. Pamięć RAM ma pojemność 8 GB a pamięć na pliki 128 GB.Honor 50 jest wyposażony w 6,57-calowy ekran Full HD+, a wersja Pro w 6,72-calowy, wykonany w tej samej technologii. Oba to panele AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz i delikatnie zagiętymi krawędziami. Co ciekawe, tańsza wersja smartfona ma większą baterię (4300 mAh), a droższa mniejszą (4000 mAh). Różnica jest jednak rekompensowana szybszym ładowaniem, które dzięki mocy ładowania równej 100 W w wersji Pro ma trwać tylko 25 minut.