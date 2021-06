“Szukasz telefonu za 100 zł? Nie znajdziesz nic lepszego niż nowe Nokie

Nokia 105 4G i 110 4G oficjalnie zaprezentowane.

Odporne na czas, pod każdym względem

Telefony Nokii są hitem, smartfonów nikt nie kupuje

O ile można czuć się zawiedzionym, jeśli chodzi o ofertę Nokii w średniej i wyższej półce urządzeń mobilnych, tak nikt nie powinien narzekać na to, co Finowie prezentują w kategorii najtańszych sprzętów. Do szerokiej oferty prostych, solidnych telefonów dołączyły właśnie dwa nowe modele: 105 4G i 110 4G.Urządzenia te mają bardzo prostą, jednobryłową konstrukcję, jednak są dostępne w jaskrawych wersjach kolorystycznych, co wyróżnia je na tle konkurencji. Ich wyświetlacze mają przekątną 1,8 cala i rozdzielczość QQVGA. W tym wypadku, ważniejsza od samego ekranu jest klawiatura, która zajmuje większą część przedniego panelu, a więc nikt nie powinien mieć problemu z jej używaniem nawet w rękawiczkach. Na liście wyposażenia znajdziemy latarkę, bezprzewodowe Radio FM i odtwarzacz MP3.Kluczową cechą telefonów jest obecność modułu 4G. Oczywiście, nie będzie on tutaj potrzebny do transmisji danych, ale umożliwi rozmowy głosowe w technologii HD Voice przez VoLTE. Poza tym, nie wykluczy funkcjonalności słuchawek w przypadku, gdy operatorzy zrezygnują ze wspierania 2G i 3G, co prędzej czy później się stanie.Nokia 105 4G i 110 4G są też wyposażone we względnie sporą baterię o pojemności 1020 mAh, która według danych producenta może pozwolić nawet na 18 dni czuwania i 16 godzin rozmów. Modele różnią się od siebie tym, że 110 posiada wbudowany aparat, a 105 nie. Nokia jednak nie podaje żadnych szczegółów dotyczących jego specyfikacji, także można założyć, że jest to najprostsza kamerka VGA.Nie znamy jeszcze polskich cen zaprezentowanych modeli, jednak europejskie to 35 i 40 euro. Możemy więc liczyć na kwoty zbliżone do 150 złotych.Według raportu Counterpoint, dział Nokii zajmujący się prostymi telefonami radzi sobie świetnie, a wyniki sprzedaży plasują firmę na trzecim miejscu, jeśli chodzi o światowy rynek tego typu urządzeń. W pierwszym kwartale 2021 roku sprzedano aż 11 milionów słuchawek z logiem fińskiego producenta.Zupełnie odwrotnie rysuje się sytuacja w kategorii smartfonów. Pierwsze trzy miesiące to zaledwie 2 miliony sprzedanych sztuk, co lokuje Nokię na osiemnastym miejscu w światowym rankingu.Źródło: Nokia Nokiamob / fot. tyt. mat. prasowe Nokia