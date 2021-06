Czy warto było czekać? Nadchodzi Xiaomi Mi Mix 4

Po paru latach przerwy.





Xiaomi Mi Mix 4 – co już wiemy?





fot. instalki.pl

Xiaomi może planować kolejną, dużą premierę na 2021 rok. Zaraz po Mi Mix Fold i Mi 11 Ultra pojawi się najprawdopodobniej Mi Mix 4. To długo wyczekiwany, flagowy smartfon z serii, która kilka lat temu na dobre zmieniła postrzeganie urządzeń mobilnych. To bowiem właśnie od pierwszego Mi Mixa na rynku rozpoczął się trend „jak najmniejszych ramek”, który trwa przecież do dzisiaj.Co więc już wiadomo o tym modelu?Ostatni ze smartfonów z serii Mi Mix, model Mi Mix 3 oficjalnie zadebiutował w 2018 roku. Od tamtego czasu chińska firma nie dawała znaku życia w kontekście wspomnianej serii urządzeń, ale to zapewne już niedługo się zmieni. Nowe informacje wskazują na to, iż model Mi Mix 4 jest obecnie po całym procesie certyfikacji na terenie Chin. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ta sprawa wygląda na rynku międzynarodowym.Przecieki donoszą, iż Xiaomi Mi Mix 4 zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz będzie wspierał sieci bezprzewodowe nowej generacji 5G, a także czip UWB. Bardzo możliwe, że w urządzeniu zobaczymy także szybkie ładowanie z mocą aż 200W, które zostało w ostatnim czasie zaprezentowane przez Xiaomi. Modele z serii Mi Mix były do tej pory swoistymi „eksperymentami” z wdrażaniem nowych funkcji przez chińską markę. Nie inaczej może być tym razem.Według źródła, Xiaomi Mi Mix 4 pojawi się na rynku w drugiej połowie 2021 roku – na ten moment nie znamy jeszcze konkretnej daty prezentacji tego sprzętu. Nie wiadomo również czy Mi Mix 4 będzie szerzej dostępny poza rynkiem chińskim. Jest to jednak bardzo prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę historię wspomnianej serii.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na więcej informacji oraz samą premierę.Xiaomi będzie na pewno informowało o całym wydarzeniu.Źródło: GizChina / fot. instalki.pl