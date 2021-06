Letnia wyprzedaż na AliExpress. Odbierz kupony, zapraszaj znajomych

Moc okazji.

Letnia wyprzedaż na AliExpress

Na AliExpress wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Gotów na wielkie oszczędzanie? Miejmy nadzieję, bowiem wybrane produkty da się nabyć ze zniżkami sięgającymi 70% od dziś przez kilka kolejnych dni będziemy donosić Wam o najciekawszych promocjach oraz podrzucać kupony zniżkowe na AliExpress. Rozpoczynamy już dziś.Wszystkie przecenione w ramach letniej wyprzedaży produkty znajdziecie na AliExpress pod tym adresem . Wyszukaliśmy pięć przykładowych produktów w dobrych cenach, które mogą wzbudzić Wasze zainteresowanie.Odkurzacz bezprzewodowy EASINE ILIFE H55 o wysokiej sile ssania i wygodnie opróżnianym pojedynku na kurz już teraz dostępny jest w cenie niższej o 40%. Kosztuje 426 złotych , ale jeśli poczekasz do 21 czerwca i skorzystacie z zamieszczonych przez nas poniżej kuponów, obniżysz jego cenę do zaledwie ok. 330 złotych!Wstyd się przyznać, ale jeszcze do niedawna nie miałem własnej narzędziówki. Jeśli też jej jeszcze nie masz, warto zainteresować się ofertą DEKO DKMT. Zestaw narzędzi zawiera 128 elementów przyzwoitej klasy, przydatnych w domu i garażu. Cena? 178 złotych . Dostawa? Oczywiście darmowa i to z Polski, w ciągu 3 dni.Ładowarka samochodowa z technologią szybkiego ładowania i dwoma wyjściami USB-A będzie nieoceniona w trakcie wakacyjnej podróży. Cena? 29 złotych Podczas wakacji nie jeden raz zaistnieje okazja do posłuchania muzyki podczas plenerowej imprezy ze znajomymi. Nieoceniony w takich sytuacjach okazuje się głośnik Bluetooth. Tronsmart T6 Mini to sprzęt wysoce pozytywnie oceniany. Cena? Dziś w promocji kosztuje 85 złotych . 21 czerwca cena obniży się do 69 złotych. Dostawa z Polski w ciągu 3 dni.Nie jest to na pewno alkomat o dokładności godnej akcesoriów stosowanych przez Policję, ale z pewnością będzie w stanie mniej więcej określić to, czy powinieneś wsiadać za kółko. Produkt Xiaomi. Cena? Teraz 63 złote , od 21 czerwca 58 złotych.Letnia wyprzedaż to moment, w którym AliExpress zachęca użytkowników serwisu do współpracy. Wybrane produkty ze strony Tnij to! możesz nabyć ze zniżką nawet 99%. Warunek? Musisz zaprosić do współpracy innych internautów. Zrobisz to z poziomu oficjalnej aplikacji AliExpress