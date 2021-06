Samsung Galaxy S21 Ultra rozładowuje się szybciej od... chodzenia z nim w kieszeni

Kuriozalna sytuacja.





Samsung Galaxy S21 cierpi na dość niecodzienny błąd, który u niektórych osób może spowodować dość szeroki uśmiech pod nosem. Bazując na zgłoszeniach użytkowników, które pojawiają się w sieci od lutego bieżącego roku okazuje się, że… chodzenie ze wspomnianym flagowcem Koreańczyków w kieszeni może sprawiać, że jego akumulator rozładowuje się znacznie szybciej.Dlaczego tak się dzieje?Rozładowywanie się baterii w Samsungu Galaxy S21 Ultra może być delikatne lub bardzo poważne – i to wszystko w zależności od konkretnego urządzenia. Niestety w przypadku tego błędu nie ma jednego, konkretnego schematu do jego reprodukcji. Jedna z osób na forum XDA zgłosiła, iż jego Galaxy S21 Ultra stracił ponad 20 proc. baterii w ciągu zaledwie siedmiu godzin – przy zachowaniu 15 minut pracy na ekranie. To nie jest normalna sytuacja.Co ciekawe, systemowy monitoring pracy urządzenia na baterii nie wykazuje żadnych problemów. Sprawę w smartonach można przeanalizować jedynie za pośrednictwem aplikacji firm trzecich.Na ten moment wygląda również na to, iż Samsung Galaxy S21 Ultra jest jedynym urządzeniem, którego dotyczy opisywany problem. Posiadacze innych wersji nie zgłaszają podobnych kłopotów ze swoimi smartfonami. Niestety dla całej sytuacji nie ma jeszcze żadnego, oficjalnego rozwiązania.Samsung powinien jednak wiedzieć o całej sprawie. Firma została poproszona przez kilka serwisów o komentarz, a sami użytkownicy odzywają się w coraz liczniejszej grupie na forum producenta.Dlaczego urządzenie jest dotknięte taką usterką? Niektórzy użytkownicy podejrzewają, iż w tym przypadku chodzi o aplikację aparatu, która wybudza system Android oraz uruchamia konkretne procesy w tle, kiedy smartfon wykryje ruch.Ciężko nie ruszać się ze smartfonem, kiedy posiadamy go praktycznie przez cały dzień w kieszeni i zabieramy ze sobą dosłownie wszędzie.Oby cała sprawa doczekała się jednolitego wyjaśnienia i finalnie – rozwiązania.Źródło: SamMobile / fot. Anh Nhat - Unsplash