Nadchodzi letnia wyprzedaż w AliExpress. Będzie się działo (kupony)

1. Hub USB UGREEN

2. Bezprzewodowy odbiornik audio aptX UGREEN

3. Słuchawki TWS Tronsmart Onyx Ace

4. 70mai 4K Dash Cam A800S

5. Huawei Watch GT 2 Pro

Partnerem artykułu jest AliExpress





Nadchodzi lato, a wraz z nim kolejne przeceny produktów w AliExpress. Dzisiaj przyjrzymy się letniej wyprzedaży i atrakcjom które na nas czekają. Letnia wyprzedaż AliExpress to doskonała okazja by kupić interesujące nas towary z przecenami sięgającymi nawet 70%. Oprócz ofert na sprzęt elektroniczny taki jak smartfony, smartzegarki i inteligentne opaski, znajdziemy tu także przeceny na produkty kosmetyczne, biżuterię, odzież, artykuły AGD i akcesoria do domu i ogrodu. Z tak szerokim asortymentem towarów do wyboru, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.Aby ułatwić zakupy swoim klientom, sklep podzielił letnią wyprzedaż na kilka podkategorii. Dla osób szukających szybkiej dostawy przygotowano podstrony 15-dniowej dostawy oraz dostawa w 3 – 7 dni . Następną kategorią są bestsellery , gdzie znajdziemy produkty przecenione nawet o 70%.Jeżeli szukamy towarów od Xiaomi, Baseus, ILIFE i innych popularnych producentów, to znajdziemy ja na stronie najlepsze marki . Osoby szukające oszczędności na pewno zainteresowane będą kategorią wydaj i zaoszczędź , gdzie za każde wydane 30 dolarów otrzymamy 3 dolary zniżki. Ostatnią podstroną są nowe produkty , które oferują do 50% zniżki na nowe produkty z kategorii tech w AliExpress.Zanim przejdziemy do prezentacji kilku wybranych produktów z letniej wyprzedaży, pragniemy przedstawić Wam kupony rabatowe przygotowane przez AliExpress. Kody będą aktywne od 21 czerwca, a ich listę znajdziecie poniżej:Warto pamiętać, że ceny podanie w artykule będą aktywne dopiero gdy rozpocznie się letnia wyprzedaż. Akcja ruszyi potrwa do 26 czerwca do godziny 8:59. Nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać interesujące nas produkty do koszyka i kupić je podczas wyprzedaży.Hub USB firmy UGREEN. Dostępny w kilku konfiguracjach, gdzie najtańsza opcja posiada jeden slot MicroUSB i cztery porty USB 3.0. Opcja "full wypas" wyposażona jest w: HDMI x1, VGA x1, RJ45x1, 3,5 mm x1, slot SD x1, slot microSD x1, USB 3.0 x 3 oraz PD x1.Hub USBkupimy za ok. 34 zł – 142 zł ($9.19 - $37.99) korzystając z kuponu rabatowego na $2 zniżki Odbiornik Bluetooth 5.0, który podłączymy do dowolnego odbiornika A/V, głośnika z gniazdem 3,5 mm lub portami 2RCA. Urządzenie korzysta z kodeku Qualcomm aptX, który zmniejsza opóźnienia i poprawia prędkość transmisji audio, co pozwala dostarczyć dźwięk zsynchronizowany z multimediami wizualnymi. Odbiornik UGREEN umożliwia słuchanie muzyki bezprzewodowo na 2 głośnikach jednocześnie dzięki opcjom połączenia 3,5 mm i 2RCA.Odbiornikkupimy za ok.korzystając z kuponu rabatowego na $2 zniżki Producent podaje, że zaprojektował słuchawki z myślą o bardziej ergonomicznej konstrukcji, aby noszenie ich było maksymalnie wygodne. Onyx Ace wyposażono w zaawansowany system czterech mikrofonów, powiększone przetworniki 13 mm, układ Qualcomm QCC3020 wspierający aptX i łączność Bluetooth 5.0.Tronsmart Onyx Ace pozwala nana jednym ładowaniu. Dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do 24 godzin.Słuchawkiz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za 86 zł ($23.19) . Cenę obniżmy korzystając z kuponu na $2 zniżki Flagowy wideorejestrator producenta nagrywający w rozdzielczości 4k. Kamerkę wyposażono w czujnikz kątem widzenia 140° dzięki czemu uchwyci ona co się dzieje na poboczu i chodniku.Urządzenie wykorzystuje technologię redukcji szumów 3D DNR i inteligentny algorytm AI by zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. A800S wspiera system ADAS oraz posiada wbudowany GPS.Wideorejestratorz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za ok. 380 zł ($101.99) Huawei Watch GT 2 Pro to elegancki smartwatch wyposażony w 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454x454 pikseli chroniony szafirowym szkłem. Interfejs działa płynnie, a tarczę zegarka możemy dostosować do swoich potrzeb wybierając jeden z 200 motywów. Huawei Watch GT 2 Pro umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych i prowadzenie rozmów dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.Smartwatch jest wodoszczelny (5 ATM) i odporny na wstrząsy. Urządzenie może pracować do 14 dni na jednym ładowaniu, a nawet 5 minut ładowania bezprzewodowego zapewnie kolejne 10 godzin umiarkowanego użytkowania.Smartzegarekkupimy za ok. 734 zł ($196.99) korzystając z kuponu na $3 zniżki