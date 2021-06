“Xiaomi killer” od Samsunga już za kilka dni

Źródło: Amazon

To, czym się nie pochwalono

Ekran, aparat i bateria - parametry tych elementów zostały ujawnione oficjalnie. Resztę, czyli między innymi podzespoły odpowiedzialne za wydajność, dopowiedzieli autorzy przecieków. Według nich, urządzenie ma być napędzane układem Helio G85 SoC, który znany jest na przykład z obecności w modelu Xiaomi Redmi Note 9. To procesor porównywalny pod względem wydajności ze Snapdragonem 665. Niestety, nie wspiera on obsługi 5G, przez co jest niemal pewne, że Galaxy M32 nie będzie współpracował z nowym standardem łączności.Pamięć RAM będzie miała dwa warianty: 4 lub 6 GB, a pamięć magazynowa 64 lub 128 GB.Smartfon zostanie zaprezentowany oficjalnie na stronie Amazon India 21 czerwca. Jego przewidywana cena ma nie przekraczać 20 tysięcy rupii indyjskich, co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 1000 złotych.