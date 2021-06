realme GT już w Polsce. Snapdragon 888 5G za mniej niż 2500 złotych

Interesująca nowość.

Stało się. Dziś odbyła się globalna, a co za tym idzie także polska premiera realme GT - flagowego smartfonu marki realme na rok 2021. Pomimo obecności układu Qualcomm Snapdragon 888 5G na pokładzie, sprzęt w dniu premiery w Polsce kosztuje mniej niż 2500 złotych. Tak się składa, że już go dla Was zdążyliśmyrealme GT ma inaugurować nadciągającą serię smartfonów GT, której wyróżniki będą stanowiły inspirowany prędkością dizajn, wysoka wydajność oraz bardzo atrakcyjne ceny. Dla przykładu, realme GT ma nawiązywać stylistyką do samochodów sportowych GT (grand tourer), łącząc wysoką moc obliczeniową z wizualnie atrakcyjną formą.

Cena realme GT w Polsce

Zdjęcie: Instalki.plrealme GT korzysta z 6,4-calowego ekranu Super AMOLED produkcji Samsunga, co dla wielu będzie kolosalną zaletą. Oferuje on częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych. Zastosowana tu vateria 4500 mAh wspiera standard SuperDart Charge 65 W, co przekłada się na czas ładowania od 0 do 100% na poziomie zaledwie 35 minut.Zdjęcie: Instalki.plMocy obliczeniowej realme GT dostarcza układ Snapdragon 888 5G, sparowany w zależności od wariantu z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy na swe dane otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1. Niestety, producent nie przewidział gniazda na kartę pamięci micro SD. realme GT wyposażono ponadto w autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który ma skutecznie odprowadzać ciepło i zapewniać efektywność nawet o 50% wyższą niż rozwiązania oparte na miedzi.Producent zachwala obecność potrójnego aparatu głównego z sensorem 64 Mpix (Sony IMX 682), wspieranego przez obiektyw ultraszerokokątny sparowany z matrycą 8 MPix oraz moduł 2 MPix z obiektywem makro. Aparat do selfie to sensor 16 Mpix (Sony IMX 471). Smartfon ma też głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Zdjęcie: Instalki.plSprzęt działa w oparciu o system operacyjny Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Dzięki udziałowi realme w programie Android 12 Developer Preview Program już wkrótce posiadacze realme GT będą mogli testować najnowszą wersję systemu - Android 12 Beta 1.Wariant kolorystyczny Racing Yellow o pojemności 12/256 GB trafi do sprzedaży już 22 czerwca w cenie 2499 złotych. W ramach przedsprzedażowej promocji klienci, którzy zamówią smartfon między 15 a 21 czerwca, otrzymają słuchawki realme Buds Air Pro (kolor biały) o wartości 349 złotych.Zdjęcie: Instalki.plrealme GT w wariancie kolorystycznym Speed Blue o pojemności 8/128 GB trafi do sprzedaży 22 czerwca i będzie dostępny w Polsce wyłącznie w ofercie Allegro. Jego cena została ustalona na poziomie 2299 złotych, jednak w dniu startu sprzedaży planowana jest "bardzo atrakcyjna promocja".Źródło: realme