Nowe laptopy MSI z kartami GeForce RTX 30 już w Polsce

Kilka nowych laptopów.

Nowe laptopy MSI już w Polsce

Na półki sklepowe polskich sklepów zmierzają nowe laptopy MSI, wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 oraz procesory Intel 11. generacji. Niemała nagroda należy się temu, kto spamięta wszystkie modele laptopów, prezentowanych po raz pierwszy w trakcie wydarzenia o nazwie MSIology. Są nimi MSI Creator Z16, Creator 17, Creator M16, Katana/Sword GF, Pulse GL, GE Raider, GP Leopard, GS Stealth.Pomimo że powyższa lista modeli jest przytłaczająca, urządzenia można śmiało podzielić na te dedykowane graczom oraz - nieco elegantsze - dedykowane twórcom. Wspólnym mianownikiem wszystkich konstrukcji są zdaniem MSI piękny design oraz towarzyszące mu wrażenia estetyczne. A skoro kupuje się oczami, to...MSI Creator Z16 to na przykład najlepszy z laptopów dla twórców. Z zewnątrz widzimy ładną, elegancką obudowę o grubości nie przekraczającej 16 mm i masie 2,2 kg. W jej wnętrzu drzemią najnowszy procesor Intela 11. generacji oraz mobilna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060. Creator Z16 renderuje animacje 3D ponoć o 40% szybciej niż produkty poprzedniej generacji. MSI Creator 17, Creator M16 to nieco tańsze, choć wciąż interesujące wybory - Creator 17 ma na przykład 17,3-calowy ekran 4K wykonany w technologii mini LED o jasności sięgającej 1000 nitów.Katana/Sword GF to z kolei laptopy stworzone we współpracy z Tsuyoshi Nagano, artystą znanym z niesamowitych dzieł sztuki tworzonych gier fabularnych RPG. Wyróżniają się podświetlaną na czerwono klawiaturą o skoku 1,7 mm, z wydzielonym blokiem numerycznym (także w wersji z 15-calowym ekranem). Notebooki Sword 17 i Sword 15 to propozycja dla graczy, którzy zamiast klasycznego czarnego koloru z modeli Katana GF76 i GF66 wolą całkowicie nowy kolor biały (Clear-White).