Odkurzacz Xiaomi Mi G9 – klasa premium w rozsądnej cenie

Xiaomi uzyskała uznanie światowej widowni dzięki swoim wysokiej klasy produktom oferowanym w atrakcyjnych cenach. Te cechy powodują, że ich smartfony, smartopaski i smartzegarki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Teraz firma sukcesywnie atakuje rynek małego AGD oferując dobre sprzęty w przystępnych cenach. Jednym z takich produktów jest omawiany w tym artykule bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi Mi G9.Producent podaje, że G9 cechuje się siłą ssania na poziomie 120 AW co pozwala mu bez problemu zasysać kurz, okruszki, włosy, kawałki jedzenia lub rozsypane ziarna kawy. Szczotka odkurzacza pokryta jest grzbietami w kształcie litery V, które pełnią funkcję grzebienia. Oddzielają sierść i włosy od reszty zanieczyszczeń i wysyłają je dalej do metalowej rury. Dzięki temu nie musimy już czyścić szczotki z włosów. Jest to szczególnie przydatne, gdy posiadamy w domu zwierzęta.Bateria o pojemnościzapewnia do 60 minut pracy. Warto zwrócić uwagę, że odkurzacz pozwala na łatwą wymianę akumulatora. Dzięki czemu możemy wydłużyć czas pracy do 120 minut jeżeli dokupimy dodatkową baterię. W wypadku gdyby akumulator uległ uszkodzeniu, nie musimy wymieniać całego odkurzacza co jest dodatkowym plusem urządzenia.Xiaomi zadbało o wszechstronność odkurzacza przez dołączenie do zestawu kilku akcesorium rozszerzających jego możliwości. Mini elektryczna szczotka nadaje się do zasysania włosów i łupieżu z łóżek, sof, foteli, itd. Narzędzie szczelinowe pozwala wyczyścić trudno dostępne miejsca jak np. szczeliny kanapy. Ostatnim gadżetem jest szczotka 2 w 1, która nadaje się do czyszczenia sof, pościeli, klawiatur, itd.Jeżeli szukamy nowego odkurzacza to Xiaomi Mi G9 to dobry wybór. Duża moc ssania, długi czas pracy na baterii i akcesoria pozwalające dostosować urządzenie do naszych potrzeb. Te wszystkie atuty czynią ten sprzęt niezwykle ciekawą propozycją dla osób szukających wysokiej klasy odkurzacza w rozsądnej cenie.Odkurzacz Xiaomi Mi G9 z wysyłką z magazynu w Polsce możemy zamówić za 765,48 zł ($179.99) korzystając z kodu