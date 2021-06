Apple Watch Series 7 - nadchodzi ogromna zmiana

I odświeżony wygląd.





fot. Jon Prosser - render

Apple przygotowuje się do premiery nowej generacji swojego smartwatcha – modelu Series 7. Okazuje się, że w tym roku mogą na nas czekać prawdziwe zmiany w kontekście wyglądu samego zegarka. Według Marka Gurmana i Debby Wu z serwisu Bloomberg, amerykańska firma będzie chciała zaskoczyć nas odświeżonym designem oraz przeprojektowanym ekranem smartwatcha.To jednak nie wszystkie zmiany, których doczeka się Apple Watch Series 7.Mark Gurman i Debby Wu powołują się na własne źródła, którymi mają być osoby „zaznajomione ze sprawą” i znajdujące się blisko łańcucha dostaw amerykańskiego producenta. Według nich nowy Apple Watch będzie nie tylko posiadał nowy, odświeżony wygląd, ale również będzie grubszy od swojego poprzednika. Apple ma badać również kolejne możliwości związane ze zmniejszeniem ramek otaczających wyświetlacz Watch Series 7.Najciekawszą informacją jest fakt, iż Apple Watch Series 7 ma posiadać zintegrowany układ UWB – ten sam, który znajdziemy w AirTagach oraz nowszych iPhone’ach. W tym wypadku nie wiadomo jednak, jak dokładnie amerykańska firma miałaby wykorzystać tę technologię z poziomu samego zegarka.Apple Watch Series 7 ma posiadać projekt podobny do nowych iPhone’ów – kanciaste krawędzie oraz nieco bardziej „kwadratowy” wygląd.Od wielu miesięcy w sieci pojawiały się także plotki na temat zupełnie nowego sensora, który miałby pozwolić na aktywne monitorowanie poziomu cukru we krwi. Według Bloomberga ta funkcja została odłożona przez Apple na półkę na co najmniej kilka lat. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona rozwijana. Ponoć amerykański producent chce upewnić się, że całe rozwiązanie działa dokładnie tak, jak należy i jest w stanie zapewnić dokładne odczyty pozwalające na akceptację ze strony organów medycznych – takich, jak chociażby FDA.Niestety nie wiemy jeszcze, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za Watch Series 7.Można spodziewać się, że będzie drożej niż w 2020 roku.Źródło: Bloomberg / fot. Brendan Romarchuk - Unsplash