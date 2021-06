Razer zaprezentował ładowarkę GaN za... 800 złotych

Tanio nie jest, ale...



Zyskujące na popularności ładowarki GaN cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na wysoką moc ładowania oraz kompaktowe wymiary. Wykorzystujące tranzystory oparte o azotek galu akcesoria mają jedną wadę: są relatywnie drogie. Na targach E3 2021 swoją ładowarkę GaN zaprezentowała firma Razer. Jej parametry są imponujące, a cena... cóż, przyprawia o zawrót głowy.



Ładowarka GaN od Razer naładuje niemal dowolny sprzęt

Razer w trakcie E3 2021 przedstawił światu ładowarkę GaN o mocy aż 130 W. Urządzenie o wymiarach zaledwie 7,7 x 6,2 x 3,2 milimetra bez problemu zmieści się w każdej nieco większej kieszeni. Sprzęt jest w stanie ładować poprzez złącza USB-C maksymalnie dwa urządzenia z mocą współdzieloną 100 W i kolejne dwa za pośrednictwem portów USB-A z mocą współdzieloną 18 W.



Zyskujące na popularności ładowarki GaN cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na wysoką moc ładowania oraz kompaktowe wymiary. Wykorzystujące tranzystory oparte o azotek galu akcesoria mają jedną wadę: są relatywnie drogie. Na targach E3 2021 swoją ładowarkę GaN zaprezentowała firma Razer. Jej parametry są imponujące, a cena... cóż, przyprawia o zawrót głowy.Razer w trakcie E3 2021 przedstawił światu ładowarkę GaN o mocy aż 130 W. Urządzenie o wymiarach zaledwie 7,7 x 6,2 x 3,2 milimetra bez problemu zmieści się w każdej nieco większej kieszeni. Sprzęt jest w stanie ładować poprzez złącza USB-C maksymalnie dwa urządzenia z mocą współdzieloną 100 W i kolejne dwa za pośrednictwem portów USB-A z mocą współdzieloną 18 W.

Źródło: Razer



Akcesorium marki Razer wyposażono w składane bolce, a Razer w zestawie dołącza kilka międzynarodowych adapterów, dzięki czemu niewielkiej kostki można używać komfortowo podczas podróży zagranicznych. Waga ładowarki wynosi ok. 349 gramów - niemało.



Razer będzie sprzedawał swoją ładowarkę w cenie 180 dolarów, co powinno przełożyć się na 180 euro na rynku europejskim. Oznacza to, że Polacy będą sobie mogli ją zamówić za równowartość około 800 złotych. Tanio nie jest, ale sprzęt może ładować z powodzeniem zarówno wybrane laptopy (te ultraprzenośne), jak i smartfony i inny sprzęt. Być może wysoka cena jest uzasadniona?



Źródło: Razer