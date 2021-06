Microsoft prezentuje lodówkę w kształcie Xbox Series X

To nie żart.



Jeszcze do 15 czerwca potrwa E3 2021 - jedne z największych dorocznych targów gier komputerowych. Pomiędzy wieloma interesującymi grami zaprezentowano także kilka interesujących gadżetów. Chyba najciekawszym jest sprzęt, który niespodziewanie na końcu swojej konferencji przedstawiła firma Microsoft. Niektórzy myśleli, że to żart, ale gigant z Redmond naprawdę wprowadzi do sprzedaży... lodówkę.



Xbox Mini Fridge, czyli lodówka dla graczy

Xbox Mini Fridge wygląda jak konsola Xbox Series X. Tak naprawdę jest działającą mini lodówką, w której gracze chłodzić mogą na przykład napoje w puszkach. Mało kto pamięta, że jeszcze w kwietniu Aaron Greenberg z Microsoftu mówił, że jego pracodawca wprowadzi do sprzedaży takie nietypowe urządzenie, o ile Xbox wygra na Twitterze jeden z konkursów związanych z marką. Konkurs został wygrany, a Microsoft słowa dotrzymał.



Nawet jeśli niekoniecznie jesteś fanem konsoli Xbox, trudno zaprzeczyć, że lodówka wygląda całkiem fajnie i elegancko. Wydaje się idealna do trzymania jej w pokoju podczas całonocnej nauki, pracy lub sesji gier. Nie znamy jeszcze ceny Xbox Mini Fridge, ani nawet tego, czy sprzęt będzie dostępny w sprzedaży, czy raczej oferowany jako nagroda w konkursach lub gratis w pakiecie z jakąś limitowaną wersją konsoli. Istnieje duża szansa, że Xbox Mini Fridge zostanie udostępniona w sprzedaży w ograniczonej liczbie egzemplarzy.







Źródło: Microsoft