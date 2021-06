20 niedrogich tech gadżetów na każdą okazję z AliExpress

Perełki z AliExpress.



Co warto kupić na AliExpress? W tym tygodniu wyszukaliśmy dla Was dwadzieścia tech gadżetów, które powinny przydać się w każdym domu. Tym razem nie są to zawsze gadżety w bardzo niskiej cenie, ale zawsze atrakcyjnej w stosunku do tego, co oferują. Jeśli nic z dzisiejszego zestawienia nie przypadnie Ci do gustu, na dole artykułu znajdziesz odnośniki do wcześniejszych publikacji z tej serii.



1. Ładowarka samochodowa Baseus 30 W

Każdy samochód powinien oferować pasażerom możliwość naładowania ich urządzeń mobilnych. Jeśli Twój pojazd nie ma złącza USB, zainwestuj w niedrogą ładowarkę samochodową z technologią Quick Charge. Podpowiadam: warto rozważyć zakup wariantu z wyjściami USB-A i USB-C.



Cena: ok. 19 złotych



2. Kamera do monitoringu Xiaomi Yi Home Camera 3

Kamerka IP to doskonała metoda na zabezpieczenie mieszkania, ale nie tylko. Wyjechałeś na dzień i chcesz podejrzeć, co porabiają koty? A może pragniesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w sypialni Twojego małego dziecka? Yi Home Camera 3 to dobry i niedrogi wybór.



Cena: ok. 60 złotych



3. Przewód AUX 3.5 mm

Zepsuł Ci się odpinany kabelek w słuchawkach przewodowych? A może za pośrednictwem złącza AUX chciałbyś podłączyć głośniki do telewizora? Z pomocą przychodzi ten oto przewód AUX. Do wyboru kilka długości - od 50 centymetrów aż po 3 metry.



Cena: od ok. 7 złotych



4. Taśma LED RGB ze sterowaniem smartfonem - różne długości

Taśmy LED to tani i dobry sposób na to, aby w ciekawy sposób rozświetlić mieszkanie, urozmaicić stanowisko komputerowe, czy nawet (w wersji wodoodpornej) oświetlić balkon. Wybierać można pomiędzy kilkoma wariantami o długości nawet 20 metrów. Dostępne są wersje z Wi-Fi, Bluetooth lub sterowane z poziomu pilota.



Cena: ok. 40 złotych



5. Suwmiarka cyfrowa

Dokładna suwmiarka to gadżet wysoce przydatny w narzędziówce każdego majsterkowicza. Na tej ofercie możesz wybierać pomiędzy tanim modelem plastikowym i nieco droższym, wykonanym ze stali nierdzewnej.



Cena: ok. 14 złotych



6. Tester grubości lakieru samochodowego

Lubisz często zmieniać samochody? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to powinieneś wyposażyć się w miernik grubości lakieru samochodowego. Najtańszy sensowny wybór to miernik Yunombo YNB-100, który na AliExpress kosztuje kilkadziesiąt złotych. Dzięki niemu łatwo sprawdzisz, czy wymarzone auto nie było szpachlowane.



Cena: ok. 54 złotych



7. Kabelek USB-C Baseus w oplocie - długości od 25 cm

Kupno kolejnego przewodu USB-C jest zawsze dobrym pomysłem. Polecamy propozycję marki Baseus. To solidny kabelek w oplocie, z podświetlaną końcówką, sprzedawany w kilku wariantach długościowych - od 25 cm do aż 3 metrów. Warto na przykład mieć osobny przewód do auta, do domu, do pracy i na przykład na różnego rodzaju wyjazdy.



Cena: od ok. 7 złotych



8. Karta Wi-Fi Xiaomi na USB

Xiaomi ma w swojej ofercie mnóstwo produktów. Mało kto wie, że znajduje się w niej także miniaturowy adapter Wi-Fi. Niestety, ten pracuje tylko w zakresie 2,4 GHz, ale dla wielu okaże się to wystarczające.



Cena: ok. 56 złotych



9. Cyfrowy termometr Xiaomi z higrometrem

Jedynie 22 złote kosztuje pokojowy termometr Xiaomi z funkcją pomiaru wilgotności powietrza. Zwłaszcza higrometr może okazać się przydatny i podpowiedzieć, kiedy uruchomić w danym pomieszczeniu nawilżacz powietrza, będący w stanie realnie poprawiać samopoczucie domowników.



Cena: ok. 22 złote



10. Mini mikrofon

Popularny mini mikrofon ze złączem jack 3.5 mm jest nie tylko uroczy, ale działa... całkiem poprawnie. Możesz nagrać za jego pomocą chrapiącego kota lub co tylko zapragniesz.



Cena: ok. 5 złotych



11. Mini kamerka Full HD lub 4K

Niewielka kamera to gadżet kojarzący się przede wszystkim z podglądaniem innych, ale da się go wykorzystać także do monitorowania pomieszczeń.



Cena: ok. 65 złotych



12. Bezprzewodowa mini klawiatura i myszka na Bluetooth

Trudno o tańszy zestaw w postaci bezprzewodowej myszki i klawiatury - zwłaszcza w tak kompaktowym wydaniu. Ten polecany przez nas kosztuje 49 złotych i da się go sparować nie tylko z komputerami z modułem Bluetooth, ale także smartfonami i tabletami.



Cena: ok. 49 złotych



13. Selfie stick z tripodem i doświetlającym LED-em

To chyba najlepszy z najtańszych selfie sticków. Łatwo zamienisz go w statyw lub monopod, a za sprawą zintegrowanej lampy LED dobrze doświetlisz fotografowany obiekt.



Cena: ok. 30 złotych



14. Myszka Razer DeathAdder Essential

Pożądana przez graczy (i nie tylko) myszka Razer DeathAdder Essential w naprawdę dobrej cenie, niższej niż 100 złotych. W Polsce trzeba za nią dać minimum 50 złotych więcej. Do wyboru kolory czarny i biały. Za te pieniądze, rewelacja.



Cena: ok. 96 złotych



15. Mała i cicha myszka bezprzewodowa z podświetleniem

Nie każdy potrzebuje drogiej myszki komputerowej - dla wielu kryterium rozstrzygającym jest możliwie jak najniższa cena. Za 26 złotych kupić można bezprzewodowego, niewielkiego gryzonia z ładnym podświetleniem. Możliwa wysyłka z Polski.



Cena: ok. 26 złotych



16. Bezprzewodowa klawiatura mechaniczna na Bluetooth

Tania bezprzewodowa klawiatura mechaniczna? Taki sprzęt istnieje i da się go kupić na AliExpress. Proponowane przez nas urządzenie jest dobrze oceniane, ładnie wykonane i współpracuje nie tylko z systemem Windows, ale także urządzeniami mobilnymi z Androidem i iOS.



Cena: ok. 144 złotych



17. Podkładka pod myszkę z podświetleniem RGB - różne rozmiary

Podkładka pod myszkę z podświetleniem RGB, ładnie wkomponowanym w obrys akcesorium. Do wyboru kilka różnych rozmiarów - nawet te bardzo duże. Istnieje możliwość wysłania podkładki z polskiego magazynu.



Cena: ok. 28 złotych



18. Praktyczna odpinana lampka Baseus z akumulatorem

Baseus oprócz całej masy wysokiej jakości akcesoriów dla smartfonów ma w swojej ofercie także bardzo ciekawe produkty oświetleniowe. Polecaną przez nas lampkę akumulatorową da się łatwo odczepić od uchwytu i wykorzystać jako latarkę, na przykład w garażu. Świetnie sprawdzi się w roli lampki nocnej do czytania.



Cena: ok. 87 złotych



19. Skuteczny wentylator na USB na ciepłe dni

W Polsce zaczyna się sezon na upały. Jeśli podobnie jak ja dużo czasu spędzasz przed komputerem, docenisz niewielki wentylator biurkowy. Ten zasilany jest za pomocą portu USB.



Cena: ok. 38 złotych



20. Kubek termiczny Xiaomi z funkcją podgrzewania

