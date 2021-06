Nadchodzi iPad Mini 6. Będzie sporo zmian

W tym złącze USB C.





iPad Mini 6 -będzie USB typu C i nowy design





fot. Jon Prosser

Apple przygotowuje się do odświeżenia swojego tabletu z serii iPad Mini. Nowe informacje, które przedostały się do sieci wskazują na to, że amerykańska firma będzie przygotowywała sporo zmian – niektóre z nich mogą Was zaskoczyć.Nowa wersja iPada Mini z cyfrą 6 w nazwie miałaby pojawić się na jesień 2021 roku. Czego więc możemy spodziewać się po tym sprzęcie oraz co zobaczymy na jego pokładzie?Jon Prosser, który dostarcza (zazwyczaj) sprawdzonych informacji na temat produktów Apple opublikował nowe rendery przedstawiające model Mini 6. Konstrukcja ma rzekomo opierać się na schematach amerykańskiego producenta oraz plikach CAD.Jak można zobaczyć na renderach, cała konstrukcja jest bardzo podobna do iPada Air. Mamy tutaj aluminium oraz pojedynczą kamerkę na tylnym panelu. Na przodzie Apple w końcu zmniejszyło ramki i wygląda na to, że iPad Mini nie będzie już wyglądał, jak tablety sprzed 5 lat. Sam język projektowania tego urządzenia zgrywa się także z innymi urządzeniami z jabłkiem w logo, które były prezentowane na przestrzeni ostatnich miesięcy.Co ciekawe, Apple nie zrezygnuje w modelu Mini 6 z Touch ID – dalej będziemy zabezpieczali swój sprzęt odciskiem palca. Największa zmiana może dotyczyć jednak samego złącza do ładowania. W tym wypadku port LIghtning zostałby zamieniony na USB typu C. Podobnie, jak w przypadku tabletów Apple z serii Pro.Apple iPad Mini 6 ma również w pełni obsługiwać rysik Apple Pencil.Oczekuje się, że nowa wersja małego tabletu firmy z Cupertino zostanie zaprezentowana wraz z kolejną generacją iPhone’a oraz zegarka Apple Watch – w okolicach września 2021 roku.fot. Jon ProsserNiestety na ten moment nie poznaliśmy prawdopodobnych cen, które trzeba będzie za niego zapłacić w zależności od wybranej konfiguracji. Te dane pojawią się w sieci zapewne dopiero w nadchodzących miesiącach.Źródło: Tomsguide / fot. Jon Prosser