Muzeum kart graficznych NVIDIA już działa i robi wrażenie

Niezwykłe miejsce.

Muzeum historii GPU

Oto muzeum, do którego spora część młodzieży poszłaby na własne życzenie. Firmy NVIDIA oraz chiński producent Colorful otworzyły niezwykłą placówkę, pozwalającą prześledzić historię rozwoju kart graficznych. Muzeum kart graficznych udostępniono zwiedzającym w Shenzhen New Generation Industrial Park, w Chinach.Muzeum, znajdujące się w Shenzhen New Generation Industrial Park, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się siedziba Colorful, oferuje zwiedzającym możliwość prześledzenia na własne oczy historii ewolucji jednostek do przetwarzania grafiki - począwszy od lat 80. XX wieku, aż do dnia dzisiejszego. W muzeum znajdują się niemal wszystkie najważniejsze dla rozwoju branży produkty, w tym pierwsza karta NVIDIA GeForce,którą firma nazywa "pierwszym na świecie GPU".