Tesla Model S Plaid zaprezentowana. Vmax to 322 km/h

Flagowa limuzyna Tesla.

Tesla Model S Plaid - osiągi

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma Tesla zaprezentowała najlepszą wersję swojego najpopularniejszego samochodu. Tesla Model S Plaid jest szybka, piękna i fenomenalnie wyposażona. Elon Musk na premierze najnowszego modelu zachwalał niespotykane dotąd przyspieszenie i rewelacyjny czas osiągany przez pojazd na dystansie 1/4 mili.Tesla Model S Plaid to obecnie najszybszy samochód Tesla. Wyposażone w aż trzy jednostki napędowe, składające się na system Tri Motor All-Wheel Drive, auto jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie aż 322 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi jedynie 2,1 sekundy, co jest możliwe dzięki ekwiwalentowi 1020 KM mocy, jakimi dysponuje samochód.W parze ze zdumiewającymi osiągami idzie także zasięg, co w przypadku samochodów elektrycznych niemal zawsze nie jest rzeczą oczywistą. Elon Musk twierdzi, że za sprawą poprawionej aerodynamiki i współczynnikowi oporu powietrza na poziomie zaledwie 0,208 Cd, Tesla Model S Plaid na naładowanej do pełna baterii jest w stanie pokonać dystans 628 km. Daleko tu do rekordów osiąganych przez inne modele marki, ale pamiętajmy o tym, że mamy tu do czynienia z odpowiednikiem Mercedesa AMG lub BMW M.Jak na samochód marki Tesla przystało, Tesla Model S Plaid ma minimalistyczne, ale jednocześnie piękne wnętrze. Centrum sterowania pojazdem stanowi 17-calowy ekran dotykowy, umieszczony w centrum deski rozdzielczej. W przeciwieństwie do słabowitych systemów multimedialnych stosowanych w niemal wszystkich samochodach, Tesla Model S Plaid dysponuje komputerem o mocy obliczeniowej 10 TFLOPS, porównywalną z konsolami obecnej generacji. Na pokazie udowodniono, że najnowszy samochód Tesla jest w stanie płynnie odtwarzać Cyberpunka 2077, w którego w wolnym czasie (np. w trakcie ładowania) pograć może kierowca.