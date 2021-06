Ciekawe gadżety z AliExpress już od 5 zł. Sprawdź, co wybrać

Pierwszy zakup w atrakcyjnej cenie.

TANIUTKO4

1. Budzik z funkcją głośnika

2. Budzik z funkcją bezprzewodowego ładowania

3. Suszarka do paznokci LadyMisty

4. Silikonowa szczoteczka do twarzy Kemei Mini 2

5. Silikonowe opaski zamienne dla smartopasek Xiaomi

6. Selfie stick

7. Słuchawki douszne Bluelans

8. Słuchawki TWS Opansten Mini 2

9. Słuchawki TWS VOULAO

Partnerem artykułu jest AliExpress





Przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie produktów przecenionych z myślą o. Tym razem oprócz tradycyjnej elektroniki znalazły się też dwa gadżety dla kobiet.Ceny będziemy mogli dodatkowo zbić za pomocą kodu, który daje nam $3 zniżki przy zamówieniu na co najmniej $4. Kod będzie aktywny do końca miesiąca. Oferta przeznaczona jest dla nowych użytkowników.Urządzenie 2 w 1. Rano urządzenie obudzi nas na czas za pomocą łagodnej melodii, a własną muzykę puścimy korzystając z połączenia Bluetooth 5.0, karty microSD lub kabla AUX. Producent podaje, że budzik obsługuje dźwięk stereo HiFi zapewniający mocny bass.Budzik z funkcją głośnika kupimy za 24,57 zł ($6.23) Ten budzik nie tylko punktualnie obudzi nas, ale też bezprzewodowo naładuje nasz smartfon. Urządzenie zasilane jest przez kabel USB, pokazuje aktualny czas i temperaturę.Budzik z funkcją bezprzewodowego ładowania kupimy za 39,02 zł ($10.11) Urządzenie o. Suszarka jest na tyle duża, że pozwala na osuszenie paznokci obu dłoni jednocześnie. Nadaje się do wszystkich typów lakierów do paznokci. Na obudowie znajdziemy 4 przyciski pozwalające ustawić szybkość pracy urządzenie (10, 30, 60 i 99 sekund) oraz wyświetlacz pokazujący ilość czasu do ukończenia procesu. Producent podaje, że żywotności lampek szacowana jest naSuszarkę LadyMisty kupimy za 36,88 zł ($9.59) . Możliwa jest także szybsza dostawa z magazynu w Belgii za dodatkową opłatą.Szczoteczka przeznaczona do głębokiego czyszczenia skóry twarzy oraz usuwania makijażu. Wodoodporna i zasilana przez kabel USB. Jej niewielkie rozmiary czynią z niej gadżet, który możemy zabrać ze sobą wszędzie.Szczoteczkękupimy za 4,18 zł ($1.04) Silikonowe opaski firmy ALANGDUO dostępne w różnych kolorach i kompatybilne ze smartopaskami Xiaomi Mi Band od 3 do 6.Silikonowe opaski firmykupimy za 0,04 zł ($0.01) Kijek selfie wykonany z tworzywa ABS oraz stali nierdzewnej. Rączkę możemy wydłużyć do 70 cm. Dzięki rozkładanym nóżkom, kijek może także posłużyć jako statyw. Uchwytem selfie sticka możemy manipulować, więc zdjęcia telefonem wykonamy zarówno w pozycji wertykalnej jak i horyzontalnej.Kijek selfie dostaniemy za 22,24 zł ($5,76) Słuchawki douszne 3,5 mm oferujące dźwięk HiFi z głębokim basem. Na kablu umieszczono pilot z wbudowanym mikrofonem. Słuchawki są lekkie i dobrze leżą w uszach.Słuchawkimożemy zakupić za 4,89 zł ($1.28) . Istnieje możliwość zamówienia słuchawek z polskiego magazynu za dodatkową opłatą.Tanie słuchawki True Wireless. Wyposażono je w etui ładujące o pojemności 350 mAh , które zapewnia od 2 do 3 godzin słuchania muzyki. Słuchawki mają dwa tryby działania –, który pozwala cieszyć się dźwiękiem stereo 3D oraz, gdzie aktywna jest tylko jedna słuchawka. Przydatne podczas jazdy lub pracy.Słuchawkami sterujemy za pomocą jednego przycisku. Służy on jako włącznik, pozwala odbierać połączenia i pauzować muzykę. Słuchawki i etui są małe i lekkie, więc możemy je zabrać wszędzie ze sobą.Słuchawki TWS Opansten Mini 2 kupimy za 5,61 zł ($1.49) Słuchawki korzystają z 6 mm przetwornika i kodeka ACC by uzyskać niezwykłą jakość odgrywanej muzyki. Ciszę i spokój zapewnia system inteligentnej redukcji hałasu. Słuchawki spełniają standard wodoodporności IPX7, więc deszcz nie jest im straszny. Dzięki ergonomicznemu designowi, dobrze trzymają się w uszach i są wygodne. Sterujemy nimi za pomocą komend dotykowych.Warto również zwrócić uwagę na etui ładujące. Wyposażono ją w baterię o pojemnościco pozwala naładować obie słuchawki do pełna ok. 10 razy. Na froncie etui znajdziemy wyświetlacz LED, który pokazuje nie tylko nie tylko poziom naładowania lewej i prawej słuchawki, ale także i samego pudełka.Słuchawki TWSdostępne są za 48,32 zł ($12.59)