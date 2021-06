Wycieka specyfikacja OnePlusa Nord 2. Jest kilka zaskoczeń

Powtórzy sukces poprzednika?

Tym razem nie Snapdragon

Do sieci trafiła niemal pełna specyfikacja drugiej generacji popularnego smartfona marki OnePlus. Chodzi o model Nord 2, który, podobnie jak poprzednik, ma cechować się mocnymi podzespołami i konkurencyjną ceną.Jak podaje źródło, Nord 2 dostanie wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD, najprawdopodobniej ten sam, który jest montowany w modelu Nord CE 5G . Warto wspomnieć, że panel cechuje się maksymalnym odświeżaniem na poziomie 90 Hz.Do zdjęć posłuży potrójny aparat z 50-megapikselowym sensorem głównym od Sony o oznaczeniu IMX766. będący też podstawą układu fotograficznego flagowca 9 Pro. Bateria ma mieć pojemność o 10 procent większą niż u poprzednika, czyli dokładnie 4500 mAh.Zdecydowanie najbardziej zaskakujący element specyfikacji Norda 2 to jego procesor. Pierwsza generacja bazowała na popularnym Snapdragonie 765G, który był rozsądnym połączeniem niezłej wydajności i umiarkowanego zużycia energii. W "dwójce" już nie będzie kompromisów - za generowanie mocy obliczeniowej będzie odpowiadał topowy układ MediaTek Dimensity 1200. To jednostka wykonana w 6 nm procesie technologicznym, której wydajność tylko niewiele odstaje od najlepszego na rynku Snapdragona 888.Pamięć RAM urządzenia ma być dostępna w dwóch wersjach (8 GB lub 12 GB) podobnie jak przestrzeń na pliki (128 GB lub 256 GB).OnePlus Nord 2 ma zostać pokazany światu w wakacje. Nie mamy na razie żadnych informacji na temat jego polskiej ceny, jednak jeśli będzie ona chociaż zbliżona do poprzednika (1899 zł), szykuje nam się kolejny potencjalny hit.Źródło: 91Mobiles , fot. tyt. OnePlus